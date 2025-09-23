زنگ مهر و مقاومت در دشتستان نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار دشتستان صبح سه شنبه در این آئین در مدرسه فرزانگان برازجان ضمن تبریک تقارن بهار علم دانش با دفاع مقدس، افزود: از امروز با برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی، بیش از ۵۵ هزار دانش آموز در چهار منطقه آموزش و پرورش و دو نمایندگی و بیش از ۲ هزار و ۱۰۰ کلاس درس در سراسر دشتستان به صورت حضوری سال تحصیلی خود را آغاز می‌کنند.

احمد دشتی با بیان اینکه علاوه بر بهسازی محیط مدارس، امسال کمبود نیروی انسانی آموزشی به حداقل رسیده است.

رئیس شورای آموزش و پرورش دشتستان با اظهار این مطلب که در هفته دفاع مقدس هستیم و جنگ هیچ گاه در هیچ کشوری مورد قبول نبوده و نخواهد بود، اما موضوع دفاع برای هر ملتی باعث سرافرازی و مقدس است، گفت: تمام دنیای غرب با اکثر کشورهای منطقه به دنبال این بود که با دسیسه‌های مختلف، جلوی اقتدار و پیشرفت انقلاب نوپای ما را بگیرد، اما شهدا با گذشت از جان خود و غیرت رزمندگان نشان دادند که ملت ما با رهنمودهای امام و مقام معظم رهبریَ پای کشور و آرمان‌های خود با قدرت ایستاده است.

در پایان این مراسم، زنگ مهر و مقاومت توسط فرماندار دشتستان نواخته شد تا دانش‌آموزان شهرستان همزمان با سراسر کشور، وارد کلاس‌های درس شوند.