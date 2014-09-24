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۲ مهر ۱۳۹۳، ۲۱:۳۰

استقبال از «خاطراتی برای تمام فصول» در جشنواره فلاهرتیانا

استقبال از «خاطراتی برای تمام فصول» در جشنواره فلاهرتیانا

نمایش مستند «خاطراتی برای تمام فصول» با موضوع جانبازان شیمیایی ایرانی در جشنواره «فلاهرتيانا» با استقبال روبه رو شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، چهاردهمين دوره جشنواره بين‌المللى فيلم مستند «فلاهرتيانا» از روز سی‌‌اُم شهريورماه ٩٣ در شهر «پرم» ‏روسيه با نمايش آثار مستند منتخب در ٦ سالن بطور هم زمان آغاز شده است.‏

در اين دوره از جشنواره يك بخش ويژه ‏براى نمايش آثار منتخب جشنواره «سينماحقيقت» پيش‌بينى شده است كه اين بخش در سومين روز ‏جشنواره (اول مهر) و با نمايش فيلم مستند «خاطراتى براى تمام فصول» به كارگردانى مصطفى رزاق‌كريمى ‏آغاز شد. ‏

اين برنامه با استقبال بسيار خوبى از سوى مخاطبان جشنواره مواجه شد و مرتضى رزاق‌كريمى كه به عنوان ‏نماينده مركز گسترش سینمای مستند و تجربی و تهیه کننده این فیلم در این جشنواره حضور دارد، در جلسه ‏پرسش و پاسخ آن شركت كرد.‏

ضمن اینکه نماينده مركز طى جلسه‌اى با دبير جشنواره فلاهرتیانا (پاول پچنكين) درباره همكارى‌هاى ‏دوجانبه هم گفتگو كرد. اهم موضوعات مورد بحث عبارت بودند از نمايش آثار منتخب جشنواره در ايران، ‏برگزارى كارگاه‌‍‌هاى آموزشى و فراهم كردن شرايط لازم براى توليدات مشترك بين ايران و روسيه.‏


 

کد مطلب 2377215

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