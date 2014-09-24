استقبال از «خاطراتی برای تمام فصول» در جشنواره فلاهرتیانا

به گزارش خبرگزاری مهر، چهاردهمين دوره جشنواره بين‌المللى فيلم مستند «فلاهرتيانا» از روز سی‌‌اُم شهريورماه ٩٣ در شهر «پرم» ‏روسيه با نمايش آثار مستند منتخب در ٦ سالن بطور هم زمان آغاز شده است.‏

در اين دوره از جشنواره يك بخش ويژه ‏براى نمايش آثار منتخب جشنواره «سينماحقيقت» پيش‌بينى شده است كه اين بخش در سومين روز ‏جشنواره (اول مهر) و با نمايش فيلم مستند «خاطراتى براى تمام فصول» به كارگردانى مصطفى رزاق‌كريمى ‏آغاز شد. ‏

اين برنامه با استقبال بسيار خوبى از سوى مخاطبان جشنواره مواجه شد و مرتضى رزاق‌كريمى كه به عنوان ‏نماينده مركز گسترش سینمای مستند و تجربی و تهیه کننده این فیلم در این جشنواره حضور دارد، در جلسه ‏پرسش و پاسخ آن شركت كرد.‏

ضمن اینکه نماينده مركز طى جلسه‌اى با دبير جشنواره فلاهرتیانا (پاول پچنكين) درباره همكارى‌هاى ‏دوجانبه هم گفتگو كرد. اهم موضوعات مورد بحث عبارت بودند از نمايش آثار منتخب جشنواره در ايران، ‏برگزارى كارگاه‌‍‌هاى آموزشى و فراهم كردن شرايط لازم براى توليدات مشترك بين ايران و روسيه.‏





