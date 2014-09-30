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۸ مهر ۱۳۹۳، ۸:۲۸

گزارش خبرنگار مهر از اینچئون؛

اخلاقی نخستین گام را با پیروزی برداشت

اخلاقی نخستین گام را با پیروزی برداشت

حبیب اله اخلاقی فرنگي كار وزن 80 كيلوگرم كشورمان در دور نخست رقابتهاي كشتي فرنگي بازيهاي آسيايي اينچئون به برتري دست يافت.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، در وزن 80 کیلوگرم حبیب اله اخلاقی در دور نخست به مصاف جعفر خان از قطر رفت و موفق شد این حریف گمنام را با نتیجه 9 بر یک شکست دهد.

اخلاقی با این پیروزی در مرحله نيمه نهايي با برنده کشتی میان بسیکی سالدادزه از ازبکستان و سینگ هارپرت از هند مبارزه می کند.

هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کره‌جنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا می‌کند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.

کد مطلب 2380602

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