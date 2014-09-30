به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، کیومرث هاشمی اعلام کرد به دلیل ناداوری و شرایطی که برای رقابت دلاور مرد کشورمان مقابل میزبان پیش آمد ضمن اعلام خسته نباشید به او می گوییم که مدال برنزش برای ما ارزش طلا را خواهد داشت و کمیته ملی المپیک در صورت کسب مقام سومی به وی پاداش مدال طلا را همین امروز پرداخت می کند.

سعید عبدولی در مرحله نیمه نهایی رقابتهای کشتی وزن 71 کیلوگرم در برابر حریف کره ای در حالی از رسیدن به فینال محروم ماند که با اجرای چهار فن زیبای فیتو و همچنین ضربه فنی توانست، فرنگی کار میزبان را در خانه خود در هم شکند. اما در حالی که داور وسط رای بر پیروزی سعید عبدولی داده بود و تمامی تماشاگران، عبدولی را فینالیست این وزن دانستند، نفوذ کره ای ها و ناداوری باعث شکست ملی پوش شایسته کشورمان شد.