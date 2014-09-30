عبدولي با شکست حریف قزاق به نیمه نهایی رسید

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، در وزن 71 کیلوگرم سعید عبدولی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم مقابل "ماکسات یرژپوف" از قزاقستان با نتيجه 4 بر يك به برتري دست يافت. وي در دور سوم با برنده کشتی " کریشان کانت یاداو" از هند و "جی هیون جونگ" از کره جنوبی قهرمان المپیک 2004 آتن، دارنده مدال برنز جهان و قهرمان آسیا مسابقه می دهد. در این وزن 9 کشتی گیر حضور دارند.

هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کره‌جنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا می‌کند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.