اهدای جایزه سینمای جهان به کارگردان «12 سال بردگی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، استیو مک کویین کارگردان بریتانیایی فیلم «12 سال بردگی» با دریافت جایزه دستاورد اروپایی از جوایز سینمای جهان که از سوی آکادمی فیلم اروپا اهدا می شود، مورد قدردانی قرار می‌گیرد.

این جایزه در ماه دسامبر به مک کویین که موفق شد جایزه بهترین فیلم اسکار را برای«12 سال بردگی» از آن خود کند، اهدا می شود.

مک کویین پیش از این با فیلم «گرسنه» نیز جایزه کشف اروپایی را برده و برای فیلم «شرم» جایزه فیلم اروپا را برای فیلمبرداری و تدوین برده است.

این کارگردان که برای فیلم «12 سال بردگی» نامزد دریافت جوایز متعددی شد، در حال کار برای ساخت یک درام درباره زندگی سیاهان برایتون برای شبکه بی‌بی‌سی است.

کارگردان 44 ساله که جایزه بهترین کارگردانی بفتا را نیز برده، زاده لندن است و اکنون در آمستردام زندگی می کند. او ابتدا به عنوان هنرمندی در عرصه ویدئو به شهرت رسید و در سال 1999 جایزه ترنر را دریافت کرد.

کار اصلی او در زمینه فیلمسازی در سال 2008 با ساخت «گرسنه» درباره بحران غذایی ایرلند شمالی شروع شد و در سال 2011 با فیلم «شرم» هر دو با بازی مایکل فاسبندر ادامه یافت. با این حال نام استیو مک کویین با ساخت «12 سال بردگی» جهانی شد.

این درام تاریخی ۱۲ سال بردگی ساومون نورثاپ را که یک سیاه آزاد بود ولی ربوده شد و به عنوان برده فروخته شد، را تصویر می کند.