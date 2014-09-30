دو بار پیشنهاد بارسا را رد کردم که به پاری سن ژرمن بپیوندم

به گزارش خبرگزاری مهر، داوید لوئیز که تابستان با رقم 50 میلیون یورو از چلسی به پاری سن ژرمن پیوست، می‌گوید: درست است، بارسا چندین بار برای جذب من ابراز تمایل کرد اما من ترجیح دادم بهتر از در پاریس به فوتبالم ادامه دهم.

لوئیز در مورد بازی سه شنبه شب مقابل بارسلونا گفت: نیمار را که کاملا می‌شناسم، او توانایی های خارق العاده‌ای دارد به راستی یک اعجوبه است. مسی هم یک بازیکن فوق‌العاده دیگر است و مهار این دو برای هر مدافعی کار بسیار دشواری است. البته بارسا به جز این دو بازیکن بسیار خوب دیگری هم دارد.