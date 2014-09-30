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۸ مهر ۱۳۹۳، ۱۴:۴۶

داوید لوئیز:

دو بار پیشنهاد بارسا را رد کردم که به پاری سن ژرمن بپیوندم

دو بار پیشنهاد بارسا را رد کردم که به پاری سن ژرمن بپیوندم

مدافع برزیلی پاری سن ژرمن در آستانه بازی تیمش مقابل بارسلونا اعلام کرد چندین بار پیشنهاد این تیم اسپانیایی را رد کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، داوید لوئیز که تابستان با رقم 50 میلیون یورو از چلسی به پاری سن ژرمن پیوست، می‌گوید: درست است، بارسا چندین بار برای جذب من ابراز تمایل کرد اما من ترجیح دادم بهتر از در پاریس به فوتبالم ادامه دهم.

لوئیز در مورد بازی سه شنبه شب مقابل بارسلونا گفت: نیمار را که کاملا می‌شناسم، او توانایی های خارق العاده‌ای دارد به راستی یک اعجوبه است. مسی هم یک بازیکن فوق‌العاده دیگر است و مهار این دو برای هر مدافعی کار بسیار دشواری است. البته بارسا به جز این دو بازیکن بسیار خوب دیگری هم دارد.

کد مطلب 2380950

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