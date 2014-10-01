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۹ مهر ۱۳۹۳، ۸:۴۳

لوییس انریکه:

کاتالوگی از اشتباهات بودیم/ پاریسن ژرمن بهتر بود

کاتالوگی از اشتباهات بودیم/ پاریسن ژرمن بهتر بود

سرمربی تیم فوتبال بارسلونا گفت این تیم در بازی با پاریسن ژرمن مرتکب اشتباهات بسیاری شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بارسلونا سه شنبه شب در دیدار با پاریسن ژرمن که در پاریس برگزار شد با نتیجه 3 بر 2 تن به شکست داد.

"لوییس انریکه" در خصوص این بازی اظهار کرد: توضیح شکست ما کاملا روشن است. مقابل حریفی بازی می‎کردیم که در همسطح تیم ما بود و آنها فشار بیشتری به ما وارد کردند. ما در بازی با پاریسن ژرمن آنچنان که انتظار داشتیم بازی نکردیم.

سرمربی بارسا در ادامه تصریح کرد: ما چندین شانس مسلم گلزنی داشتیم و حتی در پایان می‌توانستیم با نتیجه تساوی، زمین را ترک کنیم اما من نمی توانم بگویم این نتیجه، ناعادلانه است. اگرچه یک مساوی هم خیلی ناعادلانه نبود.

انریکه ادامه داد: ما اشتباهات پایه مرتکب شدیم. تیم پاریسن ژرمن از روی توپ های مرده به گل رسید. این چیزی بود که می دانستیم اتفاق می افتد. گاهی اوقات این امر اجتناب ناپذیر است. ما کاتالوگی از اشتباهات بودیم.

کد مطلب 2381413

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