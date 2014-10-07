شمارش معکوس برای اهدای نوبل ادبیات شروع شد 

به گزارش خبرگزاری مهر، همواره جایزه ادبی نوبل در اولین یا دومین پنج شنبه اکتبر اهدا شده است. امسال نیز آکادمی نشینان سوئدی اعلام کردند این جایزه در تاریخ پنج شنبه 9 اکتبر(دو روز دیگر) برنده سال 2014 خود را خواهد شناخت. این جایزه راس ساعت 13 به وقت محلی برنده امسال را معرفی می کند.

سایت شرط بندی و بررسی احتمالی لادبروکس بریتانیا بیشترین شانس را به نگوگی واتیونگو داده است. این نویسنده کنیایی ابتدا آثارش را به زبان انگلیسی می نوشت و اکنون به زبان گیکویو می‌نویسد. او نویسنده رمان، نمایشنامه، داستان کوتاه و مقالات متعدد است و از منتقدان اجتماعی و منتقد ادبیات کودک محسوب می‌شود و مجله ای ادبی به زبان آفریقایی منتشر می کند. این نویسنده 76 ساله، نقش مهمی در شناخته شدن کشورش کنیا در جهان داشته و در چند سال اخیر به عنوان یکی از نامزدهای همیشگی نوبل مطرح بوده است. سال پیش او از شانس یک به 20 برخوردار بود.

هاروکی موراکامی نویسنده مطرح ژاپنی باز هم نفر دوم این فهرست است. برای او شانس 2 به 9 درنظر گرفته شده است.

سوتلانا آلکسیویج که نفر سوم فهرست است با شانس یک به 6 روزنامه نگار تحقیقی و نویسنده بلاروس است. این خانم 66 ساله یک بار برنده جایزه کتاب ملی حلقه منتقدان آمریکا در بخش غیرداستانی شده است.

آدونیس شاعر سوری امسال نیز در این فهرست و در رده چهارم جای دارد. او با شانس یک به 10 در دو سه سال اخیر به عنوان یکی از انتخاب های جدی دریافت نوبل مطرح بوده است.

اسماعیل کاداره نویسنده آلبانیایی نیز از شانسی همپای آدونیس برخوردار است. دیگر نویسنده‌ای که شانس یک به 10 برای او در نظر گرفته شده پاتریک مودیانو رمان نویس فرانسوی برنده جایزه بزرگ آکادمی فرانسه برای ادبیات در سال 1972 و برنده جایزه گنکور در سال 1978 است. این نویسنده 69 ساله یکی از چهره های مهم ادبی فرانسه محسوب می شود.

برای سه نویسنده شانس یک به 12 در نظر گرفته شده که شامل یون فوسه نویسنده و نمایشنامه نویس 55 ساله نروژی، فیلیپ راث رمان نویس 81 ساله آمریکایی و پتیر هانتکه نویسنده و نمایشنامه نویس 71 ساله اتریشی می‌شود.

آکادمی سوئد معمولا در ماه آوریل با بررسی نویسندگان معرفی شده از سوی نهادهای فرهنگی هر کشور، یک فهرست اولیه که دربرگیرنده نام 15 تا 20 کاندیدا است، انتخاب می‌کند. در ماه می (اردیبهشت) نیز لیست نهایی تعیین می شود که معمولا دربرگیرنده نام پنج نویسنده است. در فاصله باقی مانده تا ماه اکتبر، اعضای آکادمی با بررسی آثار فینالیست ها، از میان این فهرست، برنده سال را انتخاب می کنند.

آکادمی سوئد هرگز اسامی منتخبان خود را در هیچیک از مراحل انتخاب اعلام نمی کند.

سال پیش آلیس مونروی کانادایی این جایزه را به خانه برد و در سال 2012 مو یان چینی برنده این جایزه شد.