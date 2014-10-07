به گزارش خبرنگار مهر، با مصوبه هیات وزیران مبنی بر واگذاری شرکت بازرگانی دولتی ایران در قالب آئین نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، تنظیم بازار داخلی به طور کلی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منفک و به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد.

در این متن مصوبه که از سوی معاون اول رئیس جمهور به وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری ابلاغ شده، آمده است: "هیات وزیران در جلسه دوم شهریورماه خود به پیشنهاد مشترک وزارتخانه جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه های انسانی ریاست جمهوری و به استناد ماده 5 قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی مصوب 1391 تصویب کرد: تبصره 2 ماده 3 آئین نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی موضوع تصویب نامه شماره 181557/ ت 49292 ه مورخ 1392/12/6 عبارت " در مورد شرکت های دولتی و شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران" جایگزین عبارت " در مورد شرکت های دولتی به استثنا شرکت بازرگانی دولتی ایران" می شود."

پیش از این نیز در قالب قانون انتزاع، بخش‌هایی از وزارت صنعت، معدن و تجارت از جمله امور تنظیم بازار و شرکت پشتیبانی امور دام واگذار شده بود.

شرکت بازرگانی دولتی ایران مسئولیت خرید کالاهای اساسی و خرید تضمینی گندم و برنج را به عهده دارد.