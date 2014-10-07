به گزارش خبرنگار مهر، عليرضا قربانيان، پيش از ظهر سه‌ شنبه در نشستي خبري به مناسبت 15 مهرماه، روز روستا اظهار داشت: طرح منظومه هاي روستايي اكنون در مرحله مطالعاتي به سر مي برد و در صورت اجرا، شاهد اتفاقات خوبي در روستاها در سراسر كشور و به تبع آن در استان يزد خواهيم بود.

وي عنوان كرد: در اين طرح به تك روستا پرداخته نمي شود بلكه روستاهايي كه به لحاظ فرهنگ، آداب، رسوم، شرايط آب و هوايي، مرز جغرافيايي مشترك و ... همگن هستند، شناسايي كرده و اين طرح را در آنها اجرا مي كنند.

قربانيان خاطرنشان كرد: بر اساس اين طرح، در هر روستا با توجه به شرايط و قابليت روستا، يك امكان در نظر گرفته مي شود به عنوان مثال علاوه بر امكانات فعلي روستا، براي يك روستا مدرسه، براي روستاي ديگر فضاي گردشگري و... در نظر گرفته مي‌شود كه با اجراي آن، توسعه روستايي بهتر و بيشتر محقق مي شود.

لزوم توجه به مشاركت بين دستگاهي براي توسعه روستاها

وي با بيان اينكه در توسعه روستايي بايد موارد متعددي مدنظر قرار گيرد، بيان داشت: حفظ محيط زيست، تمركززدايي و بسياري از موارد ديگر در توسعه روستايي در قالب اين طرح لحاظ مي شود.

مديركل بنياد مسكن انقلاب اسلامي با بيان اينكه مشاركت در توسعه روستايي حرف اول را مي زند، تاكيد كرد: اگر مشاركت مردمي و بين دستگاهي نباشد، طرح‌ها به موفقيت نخواهند رسيد.

وي ادامه داد: مسئولان هم اگر در كنار روستاييان نباشند و مشكلات آنها را درك نكنند، نسخه اي كه مي پيچند، درمانگر نخواهد بود ضمن اينكه هماهنگي بيشتر بين دستگاه ها در راستاي توسعه روستايي، علاوه بر جلوگيري از موازي كاري و اتلاف هزينه، اهداف را زودتر محقق مي كند.

قربانيان با بيان اينكه گاهي در برخي روستاها به مواردي غيرضروري پرداخته مي شود، تصريح كرد: در روستاها ابتدا بايد نيازهاي واقعي و ضروري مردم شناسايي و به آنها رسيدگي شود و برخي هزينه ها و طرح ها براي روستاييان كارآمد و مفيد و جزو نيازهاي ضروري و واقعي آنها نيست.

آغاز طرح صدور سند مالكيت در 8 شهر زير 20 هزار نفر استان يزد

مديركل بنياد مسكن انقلاب اسلامي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه صدور سند مالكيت مي تواند در ماندگاري مردم روستا اثرگذار باشد، خاطرنشان كرد: در اين راستا در طول برنامه پنجم توسعه، 12 هزار و 500 جلد سند مالكيت روستايي صادر شده كه اين آمار در مجموع برنامه چهارم و پنجم توسعه، بالغ بر 24 هزار و 500 سند بوده است.

وي يادآور شد: در شهرهاي زير 20 هزار نفر نيز مي توانيم سند مالكيت صادر كنيم، عنوان كرد: اكنون كار صدور سند در هشت شهر استان يزد از جمله ابركوه، هرات، ندوشن و ... را در دست پيگيري داريم.

قربانيان با اشاره به ديگر عامل ماندگاري روستاييان در روستاها،‌ واگذاري زمين به آنها را از عوامل مهاجرت معكوس دانست و اظهار داشت: با اين هدف در قالب برنامه پنجم، پنج هزار و 500 قطعه زمين در سطح روستاهاي استان يزد به مردم واگذار شده است.

انجام مطالعات طرح هادي در 300 روستاي استان يزد/ اجرا در 190 روستا

وي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه در استان يزد در مجموع هزار و 400 روستا و آبادي وجود دارد، بيان كرد: 355 روستاي يزد بالاي 20 خانوار جمعيت دارد كه در 300 روستا مطالعه طرح هادي انجام و در 190 روستا، طرح اجرا شده است.

مديركل بنياد مسكن انقلاب اسلامي با بيان اينكه تا پايان برنامه پنجم، مطالعه طرح هادي كل روستاهاي بالاي 20 خانوار انجام مي شود، تاكيد كرد: به تناسب بودجه تخصصي به اين طرح، مراحل اجراي آن نيز به تدريج دنبال مي شود.

وي ارائه تسهيلات مقاوم‌سازي براي خانه‌هاي روستايي به مبلغ 15 ميليون تومان در آينده‌اي نزديك، پرداخت تسهيلات وديعه مسكن به مبلغ دو ميليون تومان با بازپرداخت چهار ساله و نرخ سود چهار درصد، تسهيلات قرض‌الحسنه مسكن روستايي براي تعمير منازل روستايي يا احداث حمام در خانه‌هاي روستا، پرداخت تسهيلات تخريب لوازم خانگي به دنبال وقوع حوادث طبيعي نظير سيل به روستاييان و... را از ديگر برنامه‌ها و اقدامات بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان يزد برشمرد.