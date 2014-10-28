صدای نی استاد کسایی مرا شیفته این ساز کرد

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه تخصصی موسیقایی «نغمه‌ها» به کارگردانی حبیب ذوالفقاری و تهیه کنندگی اصغر احدی، شامگاه دوشنبه 5 آبان‌ماه سراغ استاد حسن ناهید نوازنده نی رفت و درباره چگونگی آشنایی با استاد کسایی و نحوه تولید قطعاتی چون «وطن من»، «گلپونه‌ها»، «شتر بانا»، «مرغ سحر» و «مرغ شباهنگ» گفتگو کرد.

این برنامه با هدف گفتگوی صمیمانه با اهالی موسیقی در حوزه‌های مختلف خوانندگی، آهنگسازی، تک نوازی، موسیقی کلاسیک، موسیقی ملل، موسیقی مقامی یا نواحی، هر هفته دوشنبه‌ها ساعت 23:15 روی آنتن شبکه چهار سیما می‌رود.

حسن ناهید در «نغمه‌ها» از شنیدن ساز نی استاد کسایی و فراگیری آن از طریق رادیو خبر داد و افزود: در آن زمان نه تنها نوازنده نی به جز استاد کسایی نبود، که این ساز هم جز اصفهان در هیچ شهری مرسوم نبود. بنابراین از شیراز به اصفهان آمدم و یک نی خریداری کردم و به صورت تجربی شروع به کار کردن با ساز نی کردم. این ساز ساده‌ترین ساز ایرانی است که از 7 بند و 6 گره تشکیل شده است.

وی درباره نحوه تولید قطعات «وطن من»، «گلپونه‌ها»، «شتر بانا»، «مرغ سحر» و «مرغ شباهنگ» گفت: یکی از افتخارات من همکاری با گروه‌های بزرگی چون استاد پایور، گلها، استاد مشکاتیان و استاد ساکت و خوانندگانی نظیر استاد عبدالوهاب شهیدی، استاد نادر گلچین و استاد محمودی خوانساری است که معرف حضور اکثر علاقمندان به موسیقی اصیل ایرانی هستند.

ناهید تاکید کرد: استاد پرویز مشکاتیان روی شعر «وطن من» ملک الشعرای بهار، آهنگسازی کرد و با همکاری ارکستر مشکاتیان صدای نی به آن اضافه شد و زندهیاد ایرج بسطامی‌ با صدای دلنشینش آن را اجرا کرد. این یکی از آثاری بود که در همان زمان تمرین، اثر خود را روی عوامل گروه گذاشت.

صدای چپ کوک بسطامی جلب توجه می‌کند

این استاد و نوازنده نی درباره اثر «گلپونه‌ها» با صدای بسطامی‌ نیز گفت: حسن پرنیا آهنگسازی «گل پونه‌ها» را عهده دار بود، تا آن را با صدای بسطامی‌ در دستگاه شور تولید کنیم. صدای چپ کوک استاد بسطامی‌ در آثارش بسیار جلب توجه می‌کند. چپ کوک بودن صدای او وجه تمایز آن است.

ناهید «یک شاخه گل» را اثری از استاد عبدالوهاب شهیدی برشمرد و افزود: این اثر به «شتربانا» معروف است که استاد شهیدی هم خواننده و هم نوازنده عود آن است.

این استاد نی‌نوازی درباره تولید «تصنیف مرغ سحر» با صدای نادر گلچین و «مرغ شباهنگ» با صدای محمود خوانساری گفت: استاد فرامرز پایور آهنگسازی اثر مرغ سحر را بر عهده داشت و از همه ساز‌های ارکستر گروه خود در خلق این اثر بهره برد. پایور توانست ساز‌های کششی را به خوبی در مرغ سحر تنظیم کند.

وی در پایان گفت: اما مرحوم اسداله ملک و منوچهر جهان بگلو گروهی به نام «نوایی از موسیقی ملی» را تشکیل دادند و این گروه با خوانندگی محمودی خوانساری «مرغ شباهنگ» را در دستگاه افشاری تولید کردند. مرحوم محمودی خوانساری خواننده رادیو شیراز بود.