به گزارش خبرنگار مهر، برنامه تخصصی موسیقایی «نغمه‌ها» به کارگردانی حبیب ذوالفقاری و تهیه‌کنندگی اصغر احدی دوشنبه شب 8 دی ماه ساعت 23:15 میزبان ملیحه سعیدی نوازنده و آهنگساز در شبکه چهار سیما بود.

در این برنامه سعیدی نحوه تولید آثاری نظیر تصنیف «کجایی»، از آلبوم «سفر عشق»، تصنیف «منصوری» از آلبوم «یار پنهان»، تصنیف «جوانی» از آلبوم «غوغای جان»، تصنیف «دل شیدا» از آلبوم «نوای غربت» و آلبوم «سبزه ریزه میزه» را تبیین کرد.

سعیدی در این گفتگو درباره آموزش هنر موسیقی از سن چهار سالگی خبر داد و تاکید کرد: سال 1355 مدرک کارشناسی موسیقی را از دانشگاه هنرهای زیبا دریافت کردم و در سال 1351 به مرکز حفظ اشاعه موسیقی ایران وارد شدم. پیاده سازی موسیقی ایرانی روی ساز قانون، دغدغه من بود. همواره سعی می‌کردم با این ساز بیشتر آشنا شوم تا موسیقی ایرانی را در آن پیاده کنم و قطعه‌های زیادی برای آن بسازم.

وی افزود: تصنیف «کجایی» از آلبوم «سفر عشق» را به خاطر مادرم ساختم تا استاد مختاباد آن را اجرا کند. در این اثر بیش از 12 ساز وجود دارد که شاخص‌ترین آن قانون است. برای ضبط این آلبوم که تکنوازی آن بر عهده خودم بود، همسرم تمام مدت مرا همراهی کرد تا آن را با عشق اجرا کنم.

ملودی اشعار عطار و مولانا خود به خود آمدند

این آهنگساز برجسته درباره تولید تصنیف «منصوری» از آلبوم «یار پنهان» گفت: با توجه به علاقه بیش از حد به اشعار عطار و مولانا، وقتی شعر‌های آن‌ها را می‌خواندم چند شعر انتخاب کردم که ملودی‌هایش به خودی خود آمدند و من هیچ نقشی برای ساختن آنها ایفا نکردم. این اثر را فاضل جمشیدی اجرا کرد و برای ضبط آن با روشن روان ناظر ضبط آثارم مشورت کردم. تا به ملودی علاقه قلبی نداشته باشم، هرگز آن را ضبط نمی‌کنم، هر اثری با عشق به خالق ساخته شود حتماً دوست داشتنی و شنیدنی خواهد بود.

وی درباره تصنیف منصوری افزود: این اثر را فاضل جمشیدی در چهارگاه اجرا کرده است و صدای خوش سازهای سنتور، تار، کمانچه، قانون، دف، تمبک و ... در آن شنیده می‌شود.

سعیدی درباره تصنیف «دل شیدا» تاکید کرد: در این اثر تک‌نوازی ساز قانون برجسته است و دو گوشه درآمد دشتی و چهار پاره در آن اجرا شده است. این کار با صدای استاد رضوی سروستانی اجرا شد و حوزه هنری آن را منتشر کرد. با توجه به سفر استاد رضوی به خانه ابدی، بوی غربت ایشان در این اثر کاملا به مشام می‌رسد تا دلیلی برای نامگذاری آلبوم باشد.

همکاری با مصطفی رحماندوست و حمید جبلی

وی درباره تهیه آلبوم «ریزه میزه» توضیح داد: این آلبوم را برای کودکان ضبط کردم. اعتقاد دارم که باید برای همه اقشار آثاری تولید شود تا آنها به ویژه کودکان به موسیقی‌های غربی و مبتذل گرایش پیدا نکنند. دغدغه‌ای برای خلق آثار کودکان در حوزه موسیقی کودک داشتم به این دلیل برای حضور در چهاردهمین جشنواره کودک صدا و سیما به اصفهان رفتم. آنجا با مصطفی رحماندوست موضوع را مطرح کردم و او چند شعر در این حوزه در اختیار من قرار داد و من هم آثار را ضبط کردم. این کار‌ها برای موسیقی کودک به نحوی انتخاب شد که این قشر از جامعه، پند‌های اخلاقی و آموزنده دریافت کنند.

این آهنگساز از همکاری با حمید جبلی برای ضبط آثار کودکانه خبر داد و افزود: با حمید جبلی برای ایفای نقش پدر بزرگ صحبت کردم و او نیز پذیرفت که مشارکت داشته باشد. حمید جبلی با ایفای این نقش در جذب کودکان بسیار موثر بود.

سعیدی در پایان گفت: به دلیل آشنایی کودکان با دستگاه‌های موسیقی ایران، آلبوم «ریزه میزه» را نیز در دستگاه ماهور و آواز اصفهان تولید کردم.