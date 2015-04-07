انتشار سوئیت سمفونی سعدی با صدای آیدین آغداشلو

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه تخصصی موسیقایی «نغمهها» به کارگردانی حبیب ذوالفقاری و تهیهکنندگی اصغر احدی در شبکه چهار سیما، شب گذشته ۱۷ فروردین ساعت ۲۲ میزبان پیمان سلطانی موسیقیدان، نوازنده و رهبر ارکستر ایرانی بود.
در این برنامه آثاری چون ایرانه خانم، ایران جوان، میهنم سلام و سوئیت سمفونی های خیام، سعدی و نظامیکه از آثار برجسته این موسیقدان است، بررسی شد.
این رهبر ارکستر درباره اثر «ایرانه خانم» گفت: این موسیقی را بر اساس شعری از دکتر رضا براهنی که یکی از اشعار نو او است، ساختهام که از مهمترین آثار من در حوزه آهنگسازی به شمار میرود.
وی افزود: در «ایرانه خانم» سه ژانر و یک جریان موسیقایی را ترکیب کردم. در واقع موسیقی کلاسیک، کلیسایی اروپایی، سنتی ایرانی و فولکلور را با هم ترکیب کردم و از موسیقی پاپیولار تاثیر گرفتم. در این اثر به دنبال هویت موسیقی ایرانی بودم و سعی کردم اثری تولید کنم که گروههای مختلف سنی، در نقاط مختلف جهان و در دورههای متعدد شنونده آن باشند. در این کار چهار دوره تاریخی را پژوهش و روایت کردم و از ۲۶ خواننده برجسته موسیقی ایرانی بهره بردم.
سلطانی درباره سرودهای ملی و میهنی تصریح کرد: پروژه ای را با عنوان سرودهای ملی و میهنی از سال ۱۳۷۵ آغاز کردم تا بسیاری از آثارگذشته را جمع آوری کنم. از یکی از آثار قدیمی ملودی انتخاب کردم تا شعر آن را بیژن ترقی در بستر بیماری بسراید. این اثر با نام «ایران جوان» با صدای سالار عقیلی گوشنوازی میکند.
رهبر ارکستر ملل درباره ترانه «میهنم سلام» گفت: اثر «میهنم سلام» را با شعری از غلامرضا سلیمانی برای ارکستر سمفونیک نوشتم. این اثر هم با صدای زیبای سالار عقیلی منتشر شده است. شعر این اثر به دور از حس ناسیونالیستی، علاقه و عشق به وطن را به رخ میکشد.
خالق موسیقی «ایران جوان» درباره سمفونیهای خیام، سعدی و نظامی گفت: مجموعهای را در اختیار دارم که روی شاعران متعدد در دو بخش کار میکنند. در بخش اول ۱۸ نفر از شاعران معاصر هستند که اشعارشان را خودشان دکلمه میکنند و من بر اساس شعر خوانی و دکلمه آنها، موسیقی میسازم. اما در بخش دیگر روی اشعار شعرای کهن فارسی مثل سعدی، خیام، نظامی، رودکی و ... موسیقی برای ارکستر سمفونیک میسازم.
سلطانی به سوئیت سمفونی های نظامی، سعدی و خیام اشاره کرد و افزود: سوئیت سمفونی سعدی یا وشتن که به معنی امید و عشق است، با صدای آیدین آغداشلو منتشر خواهد شد. اما شعر سوئیت سمفونی خیام را خودم دکلمه کردم و با ۳۲ خواننده که هر کدام یک رباعی از خیام را میخوانند این اثر در نوبت انتشار است.
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