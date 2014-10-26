حکایت کارگران ساوجی و پروژه مسکن اتحادیه اسکان/ چاقویی که دسته خودش را برید!

مهدی نورزمانی دبیر خانه کارگر ساوه و زرندیه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بلاتکلیفی کارگران ساوجی در پروژه احداث مسکن 212 واحدی گفت: در سال 86 به منظور تامین مسکن کارگران ساوه قراردادی بین اتحادیه اسکان کشور و اداره کل راه و شهرسازی منعقد گشت و طبق این قرار داد 165 نفر از اعضای تعاونی ‌های مسکن کارگری شهرستان به عضویت پروژه 212 واحدی اتحادیه اسکان در شهرک علوی ساوه درآمدند و هریک مبلغ 80 میلیون ریال را به حساب اتحادیه مسکن کارگران واریز کردند.

نورزمانی ادامه داد: به موجب قرار داد می بایست واحدهای مسکونی ظرف مدت دو سال آماده می شدند و پس از مدت پنج سال که این واحدها به صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار اعضا قرار می گرفتند، نسبت به انتقال اسناد به نام اعضای تعاونی ها اقدام می شد. در واقع به موجب قرار داد منعقده ظرف 7 سال کارگران باید هم خانه و هم سند خانه را در دست داشتند، اما پس از گذشت سال ها از شروع عملیات اجرایی، سرانجام این پروژه در هاله ای از ابهام قرار دارد و کارگران صاحب خانه نشده و در بلاتکلیفی مانده اند.

دبیر خانه کارگر ساوه و زرندیه گفت: در سال 91 پس از 5 سال از شروع پروژه و نیمه تمام ماندن آن و در پی مکاتبات فراوان خانه کارگر ساوه با خانه کارگر تهران و تزریق نقدینگی به اسکان، 105 نفر از 165 نفر عضو پروژه موفق به استرداد سرمایه اولیه شدند و انصراف دادند.

نورزمانی در ادامه گفت: اکنون دو سال دیگر گذشته است و این پروژه هنوز پیشرفتی نداشته و اعضای باقی مانده خواستار تکمیل پروژه یا استرداد مطالباتشان هستند که به این منظور تجمعی را هم در مقابل فرمانداری شهرستان ساوه صورت داده اند.

مسعود امینی رییس هیئت مدیره یکی از تعاونی های مسکن کارگری در رابطه با همین موضوع به خبرنگار مهر گفت: این قرارداد از ابتدا به صورت یک قرارداد ترکمنچای و کاملا یک طرفه منعقد شد و با وجود اینکه قرار بود واحدهای مسکونی ظرف دو سال تحویل داده شوند، اسکان در زمان انعقاد قرار داد هنوز مجوز دریافت نکرده بود و صدور پروانه از طرف نظام مهندسی به تنهایی دو سال زمان برد.به علاوه از 212 واحد فقط 165 واحد به کارکران تعلق گرفت و مابقی در اختیار اسکان باقی ماند.

امینی ادامه داد: ما در زمان انعقاد این قرارداد به یک طرفه بودن آن واقف بودیم، اما از آنجا که اسکان از خود کارگران است مبنی بر این باور که چاقو دسته خودش را نمی برد به آن ها اعتماد کرده و این قرار داد را منعقد کردیم، اما متاسفانه شاهد هستیم که این قرار داد کاملا به ضرر کارگران تمام شد.وی اضافه کرد: با وجود اینکه آورده کارگرها به موقع به حساب اسکان وارد شد، اما از آنجایی در پروژه های قبلی چون پروژه پرند اقساط به موقع واریز نشده و سند ها واگذار شده بودند، اعطای تسهیلات از طرف بانک به اسکان به موقع صورت نگرفت و هم این مسائل دست به دست هم دادند تا به موضوع هرروز پیچیده تر و گره آن کورتر شد.

وی با اشاره اینکه برخی کارگران به سختی این پول را تهیه کرده بودند گفت: اگر کارگران از ابتدا با این پول به تنهایی برای خرید خانه ای هرچند کوچک اقدام می کردند شاید موفق می شدند اما پس از چند سال که آورده اولیه خود را دوباره دریافت کردند هیچ ارزشی برای آنها نداشت.امینی اضافه کرد: حتی در بازپرداخت پول به کارگران هم اسکان ذینفع خواهد بود، چون به وسیله پول این کارگران واحد های مسکونی تا نیمه ساخته و با انصراف کارگران در اختیار اسکان قرار خواهد گرفت.

وی در ادامه گفت: کارگرهای عضو این پروژه از خانه کارگر ساوه هم دلخور هستند و به هیچ عنوان از نوع حرکت، برخورد و همکاری خانه کارگر ساوه راضی نیستند.

اسدالله ناصری رییس هیئت مدیره تعاونی سازمان تاکسیرانی هم با شرح ماجرا گفت: ظاهرا اسکان منتظر است تا تعداد محدود کارگران باقی مانده هم انصراف بدهند و خودشان واحدهای مسکونی را تصرف کنند.

ناصری گفت: وقتی ما این پول را به حساب اسکان واریز کردیم می توانستیم به وسیله آن تغییرات بزرگی در زندگی مان به وجود بیاوریم، اما هنگام بازپس گیری آن با توجه به نرخ فزاینده تورم دیگر به دردمان نمی خورد.

درخواست کارگران ساوجی حداقل تکمیل و تحویل یک بلوک 70 واحدی به اعضای باقیمانده

‌ یا استرداد مطالبات آنان است، اما سوال مهم ایتجاست که در صورت انصراف کارگران این واحدهای مسکونی به چه کسانی تعلق خواهد گرفت، در واقع خون دل نصیب چه کسی شد و صاحب خانه چه کسی؟!

این سوالی است که مسئولان اسکان کشور باید به آن پاسخ بدهند اما متاسفانه پس از چندین بار تماس از سوی خبرنگار مهر هنوز پاسخی به آن داده نشده است.

گزارش از: لیلا خیرآبادی