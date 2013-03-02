مسکن مهری که با بی مهری بفروش میرسد/ دلالانی که از آب گل آلود ماهی می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، مسکن مهر ایده‌ای بزرگ دولت برای مقابله با معضل مسکن بود و قرار شد با اجرای آن، همه افراد بدون مسکن صاحب خانه شوند.دراین گزارش هدف ، بررسی این طرح بعداز گذشت نزدیک به 8 سال هم از طرف دولت و هم از طرف خود مردم است.شاید در ابتدای طرح هیچ کس به فکر دلالان و فعالان این بازار که همیشه در حال گرفتن ماهی از آب گل آلود هستند نبود ولی الان شاهد به جیب زدن پولهای کلانی هستیم که از جیب همین مردم به دلالان مسکن می رود.



شگردهای خاص دلالان در کسب سود میلیونی از واحدهای مسکن مهر

یکی از فعالان بازار مسکن به خبرنگار مهر گفت: سوء استفاده دلالان و مانور های خاص آنان برای افزایش قیمت مسکن و نشان دادن کیفیت پایین این واحدها به مردم، باعث شده که مردم و متقاضیانی که از قبل واحدهایی را پیش خرید کرده بودند با سودهای اندک تا پنج میلیون برای هر واحد ، امتیاز مسکن خود را به این دلالان واگذار کنند.

وی ادامه داد: این درحالیست که دلالان هم با شگردهای خاص خود و خرید انبوه گروهی این مسکن های خریداری شده را تا 20 میلیون بالای قیمت خرید دوباره میفروشند.

این فعال بازار افزود: نرخ تورم و افزایش قیمت مصالح ساختمانی از عمده دلایلی است که دلالان مسکن برای فروش دوباره این واحدها به مردم از این حربه ها استفاده می کنند.

وی به متراژ و کیفیت این واحدها در شهرهای جدید از جمله سهند اشاره کرد و گفت: قیمت هر متر این واحدها که برای پیش خرید 350 تا 400 هزار تومان بود، الان این رقم توسط دلالان تا 900 هزار تومان هم معامله می شود.

با 14 ماه تاخیر و یک میلیون تومان مبلغ اضافی از قرارداد، صاحب خانه شدم

یکی از خریداران مسکن مهر به خبرنگار مهر گفت: یکی از شرکت های تعاونی شهر جدید سهند مبلغ اضافی یک میلیون تومان را به بهانه افزایش قیمت مصالح ساختمانی و میلگردهای استفاده شده در ساختمان دریافت کرده و بعد واحد را تحویل داده است.

وی درمورد کیفیت واحدهای تحویل داده شده، گفت: کیفیت این واحدها و ظاهر آنها مورد قبول خریداران است ولی نواقصی در امکانات رفاهی و رفت و آمد به مرکز شهر وجود دارد که برای ادامه زندگی و رفاه حال شهروندان باید فکری برای ایجاد این امکانات اندیشیده شود.

کیفیت اکثر واحدهای مسکن مهر مورد تایید است

عضو هیئت مدیره نظام مهندسی آذربایجان شرقی در گفتگو با مهر گفت: با واگذاری ساخت واحدهای مسکن مهر به انبوه سازان شاهد رشد چشمگیر کیفیت و رضایتمندی خریداران هستیم.

ایرج شهین باهر ادامه داد: قبل از این شرکت های تعاونی مسئول ساخت و تحویل این واحدها بودند که در این دوره کیفیت ساختمان ها اصلا مورد تایید نظام مهندسی نبود و با اقدامات معاون عمرانی استانداری ، ساخت واحدهای مسکن مهر به انبوه سازان واگذار شد.

وی افراد غیرمتخصص طرف قرارداد با شرکت های تعاونی را مسئول پایین بودن کیفیت واحدها عنوان کرد و گفت: اکنون هم با بهتر شدن کیفیت این ساختمان ها نواقصی در رعایت مبحث 19 وجود دارد که از آن جمله می توان به پنجره های دو جداره یو پی وی سی اشاره کرد.

شهین باهر درخصوص استاندارد ساخت و ساز پروژه‌های مسکن مهر نیز گفت: همه این واحد‌ها مهندس ناظر، محاسب، معمار، سازه و مکانیک دارند، معدل نظارت بر واحدهای مسکن مهر نیز، نسبت به معدل ساخت و سازهایی که در محل واقع شدن آن‌ها صورت می‌گیرد بالا‌تر است.

وی افزود: سازمان نظام مهندسی ساختمان، بازوی تخصصی دولت در امر ساخت و ساز محسوب می‌شود.

افزایش قیمت مصالح باعث گرفتن پول اضافی از خریداران

یکی از انبوه سازان مسکن در تبریز به خبرنگار مهر گفت: بخشی از پول های اضافی مطالبه شده از خریداران، ناشی از شرایط بد اقتصادی کشور است که قیمت مصالح افزایش یافته است و برای همین کمی رکود در روند کار ایجاد کرده است.

وی ضعف نظارت بر فعالیت تعاونی‌های مسکن مهر را از دیگر مشکلات پیش آمده دانست و گفت: نظارت و کنترل اهمیت بالایی در اجرای این پروژه‌ها دارد که باید مسئولان ذیربط دقیق‌تر عمل کنند.

این انبوه ساز افزود: تعداد تعاونی‌های مسکن مهر کلانشهر تبریز قابل مقایسه با دیگر شهرها نیست و کنترل آن‌ها هم همت و توان زیادی را می‌طلبد.

وی در مورد کیفیت مصالح ساختمانی ادامه داد: براساس قانون نظام مهندسی باید تمامی تولیدکنندگان از مصالح استاندارد استفاده کنند و تمامی مهندسان ناظر نیز، کیفیت مصالح ساختمانی را کنترل می کنند.پس خانه هایی با استاندار آماده می شود.

خرید و فروش مسکن های مهر کاملا غیر قانونی

مدیرکل راه و شهر سازی آذربایجان شرقی گفت: خرید و فروش واحدهای مسکن مهر غیرقانونی است و تابع قوانین خاصی است که باید خریدار ضوابط و شرایط خاصی داشته باشد.

اورجعلی علیزاده در گفتگو با مهر درخصوص دریافت پولهای اضافی از مردم گفت: ما به التفاوتی که از خریداران دریافت می شود در حد چند صد هزار تومان نیست و درحال بررسی کارشکنی و نقض قوانین از سوی برخی شرکت ها هستیم.

وی درخصوص شرایط فروش واحدهای مهر افزود: طبق بخشنامه های جدید، خرید و فروش واحدها فقط به شرطی قانونی است که خریدار فاقد مسکن، سرپرست خانوار و دارای سابقه 5 ساله سکونت در آن شهر را داشته باشد.

وی با انتقاد از پولهایی که بعضی شرکت ها به بهانه ی افزایش قیمت های مصالح ساختمانی از خریداران دریافت می کنند، گفت: این افزایش قیمت ها در حد جزئی بوده و در حدی نیست که بابت آن از مردم پول دریافت کرد.

علیزاده در خصوص کیفیت مصالح و تجهیزات استفاده شده در ساختمانهای مسکن مهر گفت: تمامی اطلاعات ساختمان و کیفیت مصالح استفاده شده در شناسنامه فنی ملکی ساختمان وجود دارد و مهندسان ناظر در این زمینه با کسی شوخی ندارند.

مردم مقصر اصلی گران شدن واحدهای مسکن مهر

یکی از مستاجرنشینان در مورد مشکلات بازار مسکن به خبرنگار مهر گفت: قیمت یک واحد مسکن مهر درحدود 15 میلیون تومان بود که خریداران، آنها را تا 40 میلیون تومان به فروش می رسانند.

وی ادامه داد: مردم اصلی ترین مقصر در افزایش قیمت مسکن هستند، طوری که وسوسه سودهای میلیونی می شوند و با واگذاری واحد خود به دیگری و به صورت زنجیره ای، شاهد قیمت های چند برابری هستیم.

گزارش:علی اشرفی