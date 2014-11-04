این کاریکاتورها خنده دار نیستند/ نمایش آثار هنرمندان جهان مقابل لانه جاسوسی

مسعود شجاعی طباطبایی دبیر مسابقه بین المللی «کارتون و کاریکاتور غزه» با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: در مسابقه بین المللی «کارتون و کاریکاتور غزه» 440 هنرمند از 49 کشور جهان با 1100 اثر شرکت کرده اند که قرار است علاوه بر نمایش در فضای مجازی سایت خانه کاریکاتور ایران و سایت جشنواره «هنر مقاومت» در فرهنگسرای اندیشه نیز به نمایش گذاشته شود.

وی افزود: از میان این آثار 57 اثر به شکل بنر آماده سازی شده است که روز سه شنبه به مناسبت یوم الله 13 آبان مقابل لانه جاسوسی آمریکا به نمایش گذاشته می شود.

شجاعی با اشاره به همزمانی روز عاشورا با 13 آبان ماه و بزرگداشت روز دانش آموز یادآور شد: این کاریکاتورها که قرار است به صورت بنر به نمایش درآید، نه تنها خنده دار نیستند بلکه حاوی طنز تلخی با موضوع کشتار مردم بی دفاع غزه است.

نمایشگاه آثار نخستین مسابقه «کارتون و کاریکاتور غزه» روز 19 آبان ماه ساعت 15 در فرهنگسرای اندیشه گشایش می یابد که جوایز این مسابقه نیز به نام دو شهید فلسطینی «ناجی العلی» و «محمد الدوره» نامگذاری شده است.