  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۹:۲۱

هشدار سطح نارنجی هواشناسی در مشهد

هشدار سطح نارنجی هواشناسی در مشهد

مشهد- همزمان با اعلام هشدار سطح نارنجی هواشناسی امکانات، تجهیزات و نیروهای معاونت خدمات شهری مشهد تا پایدار شدن شرایط جوی به حالت آماده‌باش درآمدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با اعلام هشدار سطح نارنجی هواشناسی امکانات، تجهیزات و نیروهای معاونت خدمات شهری از عصر چهارشنبه تا پایدار شدن شرایط جوی به حالت آماده‌باش درآمدند.

به همین منظور ۴۲ دستگاه از انواع ماشین‌آلات تخصصی حوزه خدمات شهری شامل تانکر، خودمکش، جرثقیل و بالابر در سطح شهر آماده باش هستند.

۲۵۰۰ نیروی پاکبان، کارشناسی و ستادی تا پایان بارش‌ها و پاکسازی معابر فعال خواهند بود.

علاوه بر این ها ۱۲۷ دستگاه موتور پمپ سیار نیز برای تخلیه سریع آب‌های حاصل رواناب آماده به کار هستند و ۵۴۰۰ کیسه شن در سطح شهر تعبیه شده است.

کد مطلب 6740026

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها