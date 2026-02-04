هشدار سطح نارنجی هواشناسی در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با اعلام هشدار سطح نارنجی هواشناسی امکانات، تجهیزات و نیروهای معاونت خدمات شهری از عصر چهارشنبه تا پایدار شدن شرایط جوی به حالت آمادهباش درآمدند.
به همین منظور ۴۲ دستگاه از انواع ماشینآلات تخصصی حوزه خدمات شهری شامل تانکر، خودمکش، جرثقیل و بالابر در سطح شهر آماده باش هستند.
۲۵۰۰ نیروی پاکبان، کارشناسی و ستادی تا پایان بارشها و پاکسازی معابر فعال خواهند بود.
علاوه بر این ها ۱۲۷ دستگاه موتور پمپ سیار نیز برای تخلیه سریع آبهای حاصل رواناب آماده به کار هستند و ۵۴۰۰ کیسه شن در سطح شهر تعبیه شده است.
