آغاز دور دوم پژوهشهای مشترک بین المللی روی دیوارهای تاریخی گرگان

به گزارش خبرگزاری مهر، در این پروژه مشترک که به مدت 45 روز ادامه می یابد، مطالعات علوم میان رشته ای برای شناسایی مسائل ناشناخته دیوارهای بزرگ و تأسیسات وابسته مانند زمین باستان شناسی، مطالعات گیاه باستان شناسی، مطالعات جانور شناسی، مطالعات منظر باستان شناسی ، استفاده از روش های کاوش بدون خاکبرداری مانند ژئو فیزیک ، مطالعات باستان شناسی زیر آب در دستور کار قرار دارد.

هدف از اجرای توافقات این تفاهم نامه، کسب و افزایش اطلاعات از تمدن و تاریخ دوره ساسانی، آخرین دودمان پیش از دوره اسلامی در ایران است، امپراطوری که در مقایسه با دیگر امپراطوری های جهان مانند روم کمتر شناخته شده است این در حالی است که پیشرفت های ایران در این دوره تاریخی چشمگیر و البته راه های دسترسی به آن نیز همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد. تاریخ شناسان، در تحلیل کامیابی های ایران در آن دوره معتقدند، سرمایه گذاری هدفمند در بخش توانمندی های نظامی و دفاعی در آن دوره از دلایل پیشرفت های ایران دوره ساسانی به شمار می رود.

با تکیه بر این مهم، باید گفت، پژوهش های میدانی بر روی دیوارهای بزرگ ساسانی و تأسیسات وابسته به آن در منطقه گرگان که به نوعی خاستگاه ساسانیان باستان بوده است، می تواند برای شناخت هر چه بیشتر توانمندی های نظامی و دفاعی دوره ساسانی مثمر باشد.

سرپرست ایرانی پژوهش مشترک دکتر جبرئیل نوکنده از پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و دکتر ابرهارد سوئر از دانشگاه ادینبورگ اسکاتلند است. در این فرآیند این پروژه 20 پژوهشگر از کشورهای ایران، آلمان، ایتالیا و روسیه از پژوهشکده باستان شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان، پایگاه میراث فرهنگی دیوار بزرگ گرگان، دانشگاه ادینبورگ اسکاتلند و دانشگاه وینچستر بریتانیا ،موسسه باستان شناسی آلمان و دانشگاه آکس مارسی فرانسه حضور دارند.

دور اول پژوهشهای مشترک در سال 1384 تا سال 1388 بین پژوهشکده باستان شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری کشور و دانشگاه ادینبورگ اسکاتلند و دانشگاه دورهام بریتانیا صورت گرفت و حاصل آن چاپ مقالات در نشریات و ایراد سخنرانی در همایش های بین المللی در ایران و خارج ایران، ودر نهایت انتشار گزارش نهایی به صورت یک کتاب بیش از 700 صفحه ای در سال 1390 شده است.

در منطقه فرهنگی گرگان دو دیوار بزرگ تاریخی به نام های دیوار بزرگ گرگان و دیوار تمیشه قراردارد که این دیوار ها نیز در امتداد خود دارای تاسیسات و قلعه های متصل و غیر متصل بودند.مصالح دیوار ها از جنس آجر بوده و طول دیوار بزرگ گرگان نزدیک به 200 کیلومتر است.