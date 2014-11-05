آئینی با ۱۸۰ سال قدمت در شاهرود/ نخل، سنبل وحدت مردم منطقه

به گزارش خبرنگار مهر، عصر روز یازدهم مردم شاهرود و روستاهای حومه در کوچه و خیابان های مرکز شهرستان تجمع کرده و به عزاداری می پردازند، دسته ها و هیئت های مذهبی با حمل توغ هایی که روز پنجم در تکایا و مساجد مستقر کرده بودند همراه با کلیه تجهیزات به خیابان می آورند تا پیشاپیش نخل بزرگ شاهرود حرکت داده شوند.

نخل با صدای سنج حرکت داده می شود، هیئت باغزندان نیز با شور حال خاصی به صورت دسته حرکت کرده و ابتدا وارد تکیه بازار "تکیه زنجیری" شده و مشغول عزاداری می شوند و پس از آن برای کمک در برداشتن نخل به سمت مسجد موسی بن جعفر "مسجد پای نخل" حرکت می کنند.

زمان موعود که فرا رسید گروهی از شاهرودی ها و گروهی از باغزندانی ها در زیر نخل و امتداد ستون های چوبی و افقی نخل قرار می گیرند. پس از دستور و راهنمایی مسئولان و نواختن سنج آرام آرام نخل را با غریو "علی علی علی، یا علی، یا ... علی" از جایگاهش حرکت داده و بر دوش می کشند.

شیون و فریاد "یا حسین یاحسین" به آسمان بلند می شود، شیپورچیان و سنج زنان آهنگی حماسی و با هیجان می نوازند به طوری که میدان نبرد و روز واقعه سال ۶۱ هجری قمری را در اذهان تداعی کرده و سیل جمعیت را منقلب می سازد.

محتشم خوانها پیشاپیش دسته به طور معمول حرکت می کنند و به دنبال آن دسته های سینه زنی و زنجیر زنی در حرکتند، عماری ها، نعش ها، ذوالجناح، بیرق و علم ها همراه با شرکت یکپارچه ده ها هزار نفر از مردم خداجو و عزادار و اراتمندان به مولایشان که از شهرها و اکناف آمده اند تجهیزاتی است که شکوه و عظمت خاصی در این روز تاریخی به شهر شاهرود می دهد.

عزادارن طبق سنت قدیم نخل را با شکوه و جلال خاص به دوش کشیده در حالی که سه نفر نخل گردان هم در داخل و بالای نخل هستند نخل بران باغزندان و شاهرودی را هدایت و راهنمایی می کنند و مراقب حرکت منظم آن هستند تا به محل استقرار خود یعنی پارک شهدای محراب "مزار سابق شهر" برسد.

وقتی نخل به مکان اصلی آورده شد با نواختن سنج آهسته آهسته آن را بر زمین می گذارند، همه جا از جمعیت عزادار خامس آل عبا حتی کوچه ها و خیابان های فرعی مشرف به خیابان اصلی و پشت بام های منازل اطراف موج می زند. در این موقع نوحه خوانان به ذکر مصیبت پرداخته و مردم با سینه زنی همراهی می کنند.

در این هنگام نوحه پنج تن آل عبا توسط ذاکران اهل بیت خوانده شده و همه حاضران اقدام به سینه زنی می‌كنند، پس از خواندن نوحه و ایراد سخنرانی توسط وعاظ پیرامون فلسفه عاشورا و با گذشت ساعتی از آغاز مراسم، نخل در میان فریاد یا حسین یا حسین، عزاداران حركت داده شده و به محل اولیه بازگردانده می شود.

نخل شاهرود دارای ۹ تیر اصلی است.

نخل، سنبل وحدت و اتحاد مردم شهرستان شاهرود است

نماینده مردم شهرستان های شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی در خلال آئین نخل گردانی، با بیان این مطلب که مردم بزرگوار و غیرتمند شاهرود و میامی امسال نیز مانند هر سال با شکوه هرچه بیشتر به عزای حسین(ع) پرداختند گفت: امروز شما مردم، این سنبل اتحاد و وحدت را به برکت خون حضرت سیدالشهدا(ع) به نمایش در آوردید.

دکتر کاظم جلالی، مردم شاهرود را مردمی ولایی، ارزشی و غیرتمند دانست و تصریح کرد: این مردم در هر برهه از زمان در تاریخ ایران نقش آفریده اند.

وی تاکید کرد: مردم شاهرود در تاریخ دوردست کشورمان در انقلاب مشروطیت، ملی شدن صنعت نفت، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و پس از آن همواره تاثیرگذار بوده اند و امیدواریم مسئولان ملی و استانی به این غیرت و عظمت مردم نگاه کنند و برای حل مشکلات ایشان از قبیل کم توسعه یافتگی و بیکاری اقدام کنند.

رئیس فراکسیون اکثریت اصولگرای مجلس شورای اسلامی همچنین تاکید کرد: امید است مسئولان صدای مظلومیت مردم شاهرود را بشنوند.

قیام حسین برای ما درس امید در نا امیدی دارد

امام جمعه شاهرود نیز در این آئین، با بیان این مطلب که درس عاشورا برای ما داشتن هدف های بزرگ برای اعتلای کلمه توحید است، گفت: قیام حسین(ع) سراسر درس است.

حجت الاسلام محمود ترابی، گذر از موقعیت های سخت را دیگر درس قیام حسین(ع) نامید و تصریح کرد: این روز تلخ، برای ما درس امید در نا امیدی است برای ما که شهادت در مکتب ابا عبدالله حسین(ع)، را شکست به حساب نیاوریم.

وی افزود: شهدا و شهید دادن عادت اولیاء خداست و این شهدا هستند که ذخایر عالم بقای ما هستند پس باید اذعان کرد که درس بزرگ را به ما زینب کبری(س) می دهد که در مورد واقعه عاشورا فرمود:من جز زیبایی از این صحنه و این همه فداکاری ندیدم.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان شاهرود ضمن تشکر از همه هیئات مذهبی برای تمهیدات برگزاری آئین نخل گردانی، حضور گسترده مردم شاهرود را با شکوه خواند و تاکید کرد: باید دنیا بیاید و ببیند که ایمان در دلهای جوانان ایران اسلامی روز به روز افروزن تر می شود.

ترابی در خاتمه با اشاره به اتحاد مثال زدنی مردم ایران، اظهار داشت: امید است این حضور هزاران نفری مردم درس مهمی را به دشمنان اسلام داده باشد چراکه این مردم پای همه هزینه هایی که برای انقلابشان داده اند، ایستاده است.