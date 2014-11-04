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۱۳ آبان ۱۳۹۳، ۱۵:۳۳

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مردم شاهرود در عاشورا میثاق دوباره ای با آرمان های امام حسین (ع) بستند

مردم شاهرود در عاشورا میثاق دوباره ای با آرمان های امام حسین (ع) بستند

شاهرود – خبرگزاری مهر: مردم عزادار شهرستان شاهرود ضمن برپایی با شکوه نماز ظهر عاشورا با امام و مقتدای شهید خود حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) و یارانش پیمانی دوباره بستند و آمادگی خود را برای حفظ و حراست از آرمان های قیام عاشورا در این نماز وحدت آفرین به نمایش گذاردند.

به گزارش خبرنگار مهر، "دسته مکن ای صبح طلوع" از شامگاه تاسوعا تا اذان صبح در خیابان های شهر حرکت و در دو گروه این نوحه قدیمی را زمزمه می کردند و با شب زنده داری این شب، پا به پای امام حسین (ع) و یارانش آماده وداع ظهر عاشورا شدند.

گروه اول با ندای " امشبی را شه دین در حرمش مهمان است، صبح فردا بدنش زیر سم اسبان است، مکن ای صبح طلوع مکن ای صبح طلوع" و گروه دوم با ندای "از سمک تا به سما جن و ملک گریان است، عصر فردا شه مظلوم به خون غلطان است، مکن ای صبح طلوع مکن ای صبح طلوع" درد دل های خود را می گفتند و آرزو می کردند ظهر عاشورا با طلوع نکردن خورشید فرا نرسد و این مصیبت عظیم بر قلب مسلمین وارد نشود.

نماز ظهر عاشورا شاهرود

صبح عاشورا نیز هیئات و دسته جات عزاداری، با طبل، سنج، علم و کتل، همراه با نوحه خوانی، سینه و زنجیر زنی حرکت کرده در مرکز شهر گرد هم آمدند و تا اذان ظهر به مدیحه سرایی پرداختند و به رسم آیین حسینی نماز پر شور ظهر عاشورا برگزار شد.

در شهرها و روستاهای تابعه شاهرود نیز مراسم عزای حسینی با شور و حال خاصی برپاشد. دسته های عزادار چند روستای مجاور، به هم پیوستند و در یک روستا گرد آمدند و به سینه زنی و زنجیر زنی و برگزای تعزیه ظهر عاشورا و شهادت امام غریب پرداختند و با بلند شدن صدای اذان نخل ها را به حرکت در آوردند و شهادت امام حسین (ع) را به سوگ نشستند.

نماز ظهر عاشورا شاهرود

عصر امروز نیز مردم عزاداران شهرستان شاهرود با حضور در چهار راه مدرسه قلعه و برگزاری مراسم تعزیه عصر عاشورا و کاروان اسرا به عزاداری می پردازند و بعد از اقامه نماز مغرب و عشا همراه دسته شام غریبان در خیابان ها حرکت کرده، نخل موسوم به نخل مهدیه شاهرود را حرکت می دهند و با روشن کردن شمع در ماتم بازماندگان خیام امام حسین (ع) شریک می شوند.

گفتنی است مراسم نخل شاهرود همه ساله روز یازدهم محرم و با حضور خیل عاشقان ابا عبدالله الحسین از مسجد مدرسه قلعه به سمت آبشار این شهر برگزار می شود.

نماز ظهر عاشورا شاهرود

کد مطلب 2415129

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