بیرق سیاه عزای سرور و سالار شهیدان در شاهرود برافراشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، مردم شهید پرور و انقلابی شهرستان شاهرود بعد از ظهر شنبه با حضور در میدان ساعت گل با سینه زنی و مداحی شهادت امام حسین (ع) و ۷۲ یار باوفایش، بیرق سیاه عزا را بر فراز این شهر گستردند تا به جهانیان ثابت کنند بعد از گذشت ۱۴۰۰ سال از واقعه کربلا هنوز جوشش و خروش ملت مسلمان جهان از این نابکاری عمال جور پابرجاست.

مردم در این اجتماع حسینی اعمال ننگین تکفیری های داعش را محکوم کرده و همصدا با تمام مسلمان جهان حکم اعدام شیخ نمر را دسیسه دشمنان اسلام و شیعیان از جمله آمریکا و عامل دست نشانده اش ملک عبدالله خواندند و در اعتراض به این اقدام فریاد استمداد طلبی از امام زمان (عج) سر دادند.

حسین، دانشجوی شاهرود در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه خون امام حسین (ع) تا همیشه تاریخ و ظهور امام زمان (عج) لکه ننگ سلطنت طلبان و داغ پیشانی پیروان زر و زور خواهد ماند گفت: امسال همه ما مراسم عزای حسینی را با شور و شعف بیشتری برگزار می کنیم تا به دنیا نشان دهیم هیچ کس نمی تواند ندای مظلومیتی را از دل تاریخ بشنود و نسبت به آن بی تفاوت باشد.

سیما دانش آموز دبیرستانی حاضر در این مراسم هم حملات و جنایات داعش را فرمان گرفته از آمریکا و اسرائیل دانست و افزود: حضور جوانان و نوجوانان در مراسم عزاداری ایام محرم مشت محکمی بر دهان دشمنان اسلام است که می خواهند به هر طریقی اسلام را در جامعه کمرنگ کرده و به دنیا نشان دهند که ملت ایران دیگر آن اعتقادات ابتدای انقلاب را ندارند.

شریفی پیرمردی که با تکیه بر عصا به سختی در مراسم شرکت کرده بود خاطر نشان کرد: هیچ قدرتی نمی تواند آتشی را که خداوند متعال از عشق حسین بن علی (ع) در دل های مردم اعم از مسلمان و غیر مسلمان روشن کرده خاموش کند و حضور پر شور مردم در مراسم عزاداری امام حسین (ع) که هر سال پر رنگ تر از سال قبل به نمایش گذاشته می شود به خوبی شاهد این مدعاست.

گفتنی است مراسم "لبیک یا حسین" نیز دوم محرم ساعت ۱۵ همزمان با سراسر کشور در شهرستان شاهرود با حضور عموم مردم، هیئات و دسته جات عزاداری برگزار خواهد شد.