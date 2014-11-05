آسمان شهر همناله با شام غریبان بازماندگان خیام امام حسین (ع) گریست

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه شنبه همزمان با سراسر ایران مردم عزادار شهرستان شاهرود نیز گرد هم آمدند و شهادت مولا و سرورشان حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) را به پیشگاه امام عصر و زمان تبریک و تسلیت گفتند. آسمان شهر هم که از صبح عاشورا به ابر نشسته بود بالاخره شامگاه شام غریبان امام حسین(ع) بغض دل ترکاند و شروع به باریدن کرد.

کربلا و عاشورا حماسه ای است که با گذشت قرون متمادی، همچنان مورد توجه اهل نظر و محور ژرفکاوی اندیشمندان حق طلب باقی مانده و جامعیت و امتیازات ویژه این رویداد جاوید، آن را بر فراز قله تاریخ بشریت نشانیده و از سویی با زوایای متنوع و پیچیده اش در ظرف ذهن و اندیشه اهل تفکر نمی گنجد

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دسته شام غریبان، بدون هیچگونه تجهیزاتی، ماتم زده مولایشان، بغض آلود به راه افتادند، به سر خود گل مالیدند و در فقدان امامشان اشک ریختند و کینه ظالمان و قاتلین حسین بن علی (ع) و یارانش را در دل خود انباشتند و بر یزید و پیروانش لعن و نفرین فرستادند.

این دسته در تاریکی شب حرکت کرده، گاهی به زمین می نشستند و سوگوارانه اشعار عزای حسینی را با آهنگی غمیگین و سوزناک می خواندند: "غریب کربلا منزل مبارک، شیهد سر جدا منزل مبارک، تو بودی زینت آغوش زهرا، به هر صبح و مسا منزل مبارک، عجب مهمان نوازی کرده خولی، تنورت داده جا منزل مبارک، تنور خولی و دیر نصارا، که دیده میهمان منزل مبارک، بیا خاکستر از رویت بشویم، به آب دیدگان منزل مبارک، بریده شمر دون سر از قفایت، بمیرد شیعه ات منزل مبارک"

نوجوانان و کودکان هم در انتهای این دسته به عزاداری می پرداختند. این قشر به دو گروه تقسیم شده بودند و می خواندند:" طفل یتیمی ز حسین گمشده، ساربان، قامت زینب ز الم خم شده، ساربان" و با تعویض آهنگ و سوزنده تر کردن آن نوحه سرایی می کردند:" شام غریبان سحر ندارد، رقیه دیگر پدر ندارد، سه ساله دختر کسی ندیده، بغل بگیرد سر بریده، شام غریبان سحر ندارد، آه یتیمان اثر ندارد، امشب حسینم مهمان خولی است، مظلومه زینب خبر ندارد"

مردم حاضر در این دسته شمع روشن کرده بودند تا قداست و سوز و حزنی که شعله شمع ایجاد می کند دل های عاشقان را به لرزه عشق در بیاورد، علم خمیده ای که پیشاپیش این دسته حرکت می کرد صدای ناله هر مسلمانی را به آسمان می رساند.

دسته شام غریبان به دو گروه تقسیم شدند، یک گروه می ایستاد و سینه می زد و یک گروه می نشست و بر سر زنان می خواند:" امشب جناب فاطمه، با اضطراب و واهمه، آید به دشت کربلا، گردد به دور کشته ها، گوید حسین من چه شد، نور دو عین من چه شد، غریب حسینم، شهید حسینم"، سپس دسته دوم روی زمین چمباتمه می زد و به سر زنان می خواند:" امشب تمام اولیا، با مصطفی با مرتضی، آیند به دشت کربلا، گردند به دور کشته ها، گویند حسین من چه شد، نورد دو عین من چه شد، غریب حسینم، شهید حسینم"و باز گروه اول به همین ترتیب اشعار را تکرار می کردند.

سر راه حرکت دسته شام غریبان، به هر مسجدی که می رسیدند خدام به عنوان همدردی و همگامی با آنان برق تکیه یا مسجد را قطع و نوحه سرایی می کردند:" امشب به صحرا بی کفن جسم شهیدان است، شام غریبان است/ امشب نوای کودکان بر بام و ایوان است، شام غریبان است/ امشب به روی کشته ها در ناله مرغانند، چون نی در افعانند/ آل علی ویران نشین اندر بیابان است، شام غریبان است/ امشب سلیمان زمان در گوشه هامون، غلطان به بحر خون/ کی خاتم محبوب حق در خورد دیوان است، شام غریبان است/ امشب سر نعش حسین زینب عزادار است، تا صبح و بیدار است/ زهرا به دور کشته ها با خیل حوران است، شام غریبان است/ امشب تن پاک حسین در قتلگه بی سر، در خاک و خون اندر/ در کوفه راسش در تنور گرم و میهمان است، شام غریبان است"

گفتنی است مردم عزادار شهرستان شاهرود خود را برای مراسم نخل برداری روز یازدهم و حرکت دسته معروف بنی اسد که روز سیزدهم محرم در شهر حرکت خواهد کرد آماده می کنند.