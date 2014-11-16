شكوفايي استعداد جوانان از ثمرات دفاع مقدس است/ "آن سوی آتش" نخستین رمان ادبیات پایداری

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بالاگر یکشنبه در حاشیه تجلیل از خادمان کتاب و کتابخوانی و نیز مولفان حوزه ادبیات دفاع مقدس در اهر به خبرنگاران گفت: "آن سوی آتش" نخستین رمان در حوزه ادبيات دفاع مقدس است که با حمايت بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس به چاپ رسیده و با توجه به استقبال علاقمندان ادبيات پايداري، دومین چاپ آن نیز بزودي منتشر مي شود.

وی با بیان اینکه نخستین رمان ادبيات دفاع مقدس دربرگيرنده زندگينامه شهید سرلشگر "حسن شفیع زاده" بنيانگذار و فرمانده توپخانه سپاه كشور از دوران كودكي تا شهادت است، افزود: "آن سوی آتش" با مقدمه سرلشگر دكتر فيروز آبادي رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح، تلفيقي از رئال و سورئال ترسيم بوده و ۱۰ صفحه آخر آن براي استفاده علاقمندان در خارج از كشور به زبان انگليسي نگارش يافته است.

بالاگر خاطر نشان شد: در آثار خود تلاش کرده ام این اعتقاد را تبیین کنم که جنگ تحميلي عليرغم تحميل ويراني ها و صدمات جبران ناپذير به مردم اين آب و خاك، بركات و تجارب ارزشمندي نیز براي فرزندان و نسل هاي بعدي اين ديار ا داشته و آن شكوفايي استعدادهاي اين نسل در عرصه هاي مختلف است و فرهنگ و هنر یکی از حوزه هايي كه نمود و بلوغ استعدادهاي اين نسل بوده و جواناني كه از نزديك خاك خورده اين عرصه ها بودند، توانسته اند با تكيه بر ذهن خلاق خود لحظه هاي خون و ايثار اين دوران را ثبت و وقايع نگاري کنند.

گفتنی است حسین بالاگر با حضور در صحنه هاي دود و باروت دوران دفاع مقدس، لحظات عارفانه و احساسات پاك رزمندگان اين دوران را در زمينه هاي مختلف نمايشي و داستاني ترسيم و براي علاقمندان آن در قالب هاي مختلف كتاب، تئاتر و مقالات متعدد در حوزه ادبيات پايداري و دفاع مقدس ارائه کرده است .