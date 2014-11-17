هوای اصفهان در وضعیت هشدار است

بابک صادقیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت هوای اصفهان اظهار داشت: میزان آلودگی هوای اصفهان از شب گذشته تا ساعت ۷ صبح امروز ۱۶۲ اِی کیو آی بوده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر نیز شاخص AQI هوای اصفهان ۱۵۲ است، افزود: اکنون هوای شهر اصفهان در وضعیت هشدار قرار دارد.

رئیس اداره امور آزمایشگاه‌های محیط زیست استان اصفهان در ادامه با بیان اینکه از روز جمعه تاکنون هوای شهر اصفهان در وضعیت هشدار قرار دارد، ادامه داد: پایداری هوا این وضعیت را در شهر اصفهان ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه بر اساس پیش‌بینی‌های هوا شناسی بعد از ظهر امروز ناپایداری جوی در اصفهان ایجاد خواهد شد، افزود: بر این اساس باد و بارش تگرگ برای اصفهان و مناطق جنوب و غرب استان پیش‌بینی شده است.