ساخت بزرگترین پارک شناور جهان در ملبورن

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندسان و طراحان دو شرکت شناخته شده معماری و ساختمان سازی در دنیا یعنی Damian Rogers Architecture و Arup طرح نهایی این پروژه عظیم ساحلی را ارایه کرده اند.

این دو شرکت اخیرا طرح مفهومی پارک موج سواری شناوری را برای شهر ساحلی ملبورن ارایه کرده اند که دارای مشخصه های جالب توجهی نظیر ساحل و استخر ویژه تولید امواج با ارتفاع قابل کنترل است. گفته می شود این پارک موج سواری شناور نخستین نمونه در سراسر استرالیا به شمار می آید.

این پارک شناور که شباهت زیادی به دو پارک آبی RiF010 روتردام هلند و +Pool هلند دارد در منطقه ساحلی ویکتوریا شهر ملبورن ساخته خواهد شد. مساحت کلی این پارک موج سواری 16 هزار متر مربع است.

تاکنون اطلاعات خاصی درباره چگونه شناور ماندن این سازه آبی منتشر نشده است با این حال یک نکته کاملا بدیهی است و آن اینکه آب مورد نیاز آن از ساحل ملبورن تأمین می شود.

موج سوارانی که وارد این پارک می شوند از امواجی به ارتفاع 1.5 متر و 160 متر طول لذت خواهند برد. فناوری های به کار رفته در ساختار این پارک شناور به گونه ای است که امکان تنظیم شدت و ارتفاع امواج تولید شده را به گردانندگان آن می دهد.

از دیگر تفریحات و سرگرمی های قابل انجام در این پارک ساحلی می توان به فوتبال ساحلی، قایق رانی کایاک و استفاده از مراکز خرید اشاره کرد.