توجه به انرژی تجدید پذیر در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین مرتضی مطیعی عصر سه شنبه در دیدار با مدیرعامل برق منطقه ای سمنان در دفتر خود بر ضرورت توجه به انرژی تجدید پذیر با توجه به استعداد های فراوان خدادادی این استان تاکید کرد.

وی افزود: ظرفیت مطلوب مناطق کویری استان سمنان برای تولید برق از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر می بایست به جذب سرمایه گذاران منجر شود.

امام جمعه سمنان ادامه داد: برنامه‌ریزی برای افزایش تولید برق به خصوص از طریق انرژی‌های پاک هم موجب اشتغال‌زایی و ایجاد ارزش افزوده خواهد شد و هم می‌تواند مشکلات مربوط به ناترازی برق استان و حتی کشور را تا حد زیادی برطرف کند.

حجت الاسلام مطیعی تصریح کرد: صنایع، معادن و دیگر بخش‌های شغلی با برنامه‌ریزی مناسب برای استفاده از برق می‌توانند به تداوم رونق تولید در کشور و کاهش مشکلات مردم موثر باشند.