به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از بزرگ‌ترین اختلافات حقوقی صنعت پتروشیمی کشور با صدور رأی قطعی مرجع تجدیدنظر به نفع شرکت پتروشیمی جم به پایان رسید و پرونده دعوای ۸۷۲ میلیون دلاری میان پتروشیمی جم و پتروشیمی مهر مختومه شد.

بر اساس این رأی، دعوای مطرح‌شده از سوی شرکت پتروشیمی مهر با خواسته ابطال شرط داوری قرارداد خرید اتیلن و اصلاح فرمول قراردادی که در مرحله بدوی به صدور رأیی به نفع این شرکت منجر شده بود، در مرحله تجدیدنظر به‌طور کامل رد شد.

مرجع تجدیدنظر با مردود دانستن تمامی ادعاهای مطرح‌شده، بار دیگر بر اعتبار و قطعیت رأی دیوان عالی کشور تأکید کرد و آخرین تلاش‌های حقوقی پتروشیمی مهر برای تغییر نتیجه این پرونده را بی‌اثر دانست.

شرکت پتروشیمی جم نیز در اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد که کلیه ادعاهای طرف مقابل فاقد وجاهت حقوقی تشخیص داده شده و رأی صادره در راستای صیانت از حقوق شرکت و منافع سهامداران ارزیابی می‌شود.

به گفته این شرکت، صدور رأی قطعی زمینه را برای تسریع در روند اجرایی و وصول مطالبات فراهم کرده و جایگاه حقوقی پتروشیمی جم را در یکی از مهم‌ترین پرونده‌های حقوقی صنعت پتروشیمی کشور تثبیت می‌کند.

این موفقیت حقوقی با راهبری مستقیم امیر اکبری مدیرعامل پتروشیمی جم و پیگیری منسجم و تخصصی تیم حقوقی شرکت حاصل شده است؛ تیمی که با ارائه مستندات فنی و استدلال‌های حقوقی، دعوای مطرح‌شده را به‌طور کامل از درجه اعتبار ساقط کرد.

ناظران حقوقی این پرونده را نمونه‌ای شاخص از نقش مدیریت ارشد و عملکرد هماهنگ تیم‌های تخصصی در مدیریت دعاوی کلان اقتصادی می‌دانند؛ موفقیتی که از آن به‌عنوان یک پیروزی استراتژیک و کم‌سابقه در صنعت پتروشیمی کشور یاد می‌شود.