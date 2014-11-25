اعلام ۱۰۰ اولویت جدید ثبت نام عمره

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان حج و زيارت طي اطلاعيه اي اعلام كرد: تمامي دارندگان اسناد وديعه گذاري عمره مفرده در بانكهاي ملي و ملت تا اولويت ۴۰۰ از امروز (سه شنبه) چهارم آذرماه مي‌توانند در ظرفيت‌هاي خالي كاروان‌هاي مرحله اول عمره ۹۴-۹۳ ثبت نام كنند.

بر اساس اين اطلاعيه، ثبت نام اولويت‌هاي جديد اعلام شده منوط به وجود ظرفيت خالي در كاروان‌هاي عمره هريك از استان‌هاي كشور است.



لازم بذكر است متقاضيان ثبت نام در كاروان‌هاي عمره كه بر اساس اين اطلاعيه براي نام نويسي در كاروان‌ها فراخوان شده اند، بايد قبل از نام نويسي در كاروان‌ها، تقاضاي تشرف به عمره ۹۴-۹۳ و گروه بندي را در سامانه فاخر به آدرسfakher.haj.irثبت نمايند.



شايان ذكر است ثبت نام در كاروان‌هاي عمره از طريق مراجعه به سامانه فاخر و يا مراجعه به دفاتر خدمات زيارتي سراسر كشور امكان پذير است.



پيش از اين اولويت‌هاي يك تا ۳۵۰ عمره مفرده و همچنين دارندگان اسناد قديمي ثبت‌نامي عمره مربوط به سال ۱۳۸۶ به قبل، براي نام نويسي در كاروان‌هاي عمره فراخوان شده بودند.



لازم به يادآوري است كليه دارندگان اسناد وديعه گذاري عمره مفرده مي‌توانند در ظرفيت‌هاي خالي كاروان‌هاي عمره اعزامي در آذرماه ثبت نام نمايند.



اعزام كاروان‌هاي مرحله اول عمره مفرده از ۱۳ آذرماه آغاز شده و تا ۲۰ اسفند امسال ادامه خواهد داشت.