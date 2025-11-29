کاظمی: اعزام زائران خراسان شمالی به حج عمره در رجب و شعبان فراهم شد

علی کاظمی در گفتوگو با خبرنگار مهر، در تشریح جزئیات آغاز نامنویسی کاروانهای عمره مفرده اظهار کرد: با تخصیص ۷ کاروان جدید به خراسان شمالی، امکان اعزام زائران در ایام پربرکت ماه رجب و دهه اول شعبان فراهم شده است.
وی با بیان اینکه ثبتنام ویژه متقاضیانی است که دارای اسناد بانکی در بانکهای ملی و ملت و اولویت ۱ تا ۵۵۰ هستند، افزود: این افراد میتوانند از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۹ آذرماه با مراجعه به سامانه my.haj.ir نسبت به ثبتنام و انتخاب کاروان اقدام کنند.
مدیر حج و زیارت خراسان شمالی با اشاره به اینکه فرایند نامنویسی کاملاً اینترنتی است، تصریح کرد: متقاضیان میتوانند بدون مراجعه حضوری و تنها از طریق رایانه یا تلفن همراه، ثبتنام خود را انجام دهند و به محض تکمیل ظرفیت، سیستم بهصورت خودکار بسته خواهد شد.
کاظمی با تأکید بر اینکه سامانه my.haj.ir تنها مرجع رسمی ثبتنام عمره مفرده است، از مردم استان خواست برای بهرهمندی از فیض این سفر معنوی، در زمان مقرر اقدام لازم را انجام دهند.
