به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت روز جهانی فلسفه نشست علمی با عنوان «فلسفه و اجتماع» روز دوشنبه 10/ 09/ 93 از ساعت 12:30 در محل مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار می شود.

این مؤسسه هر ساله نشستی را به مناسبت روز جهانی فلسفه برگزار می کند که در آن صاحبنظران به بحث و گفتگو پیرامون یکی از مسائل مهم فلسفه می پردازند و در همایش سال جاری که بنا به اهمیت، به موضوع «فلسفه و اجتماع» اختصاص یافته، اساتید زیر سخنرانی می نمایند:

دکتر رضا داوری اردکانی، رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی، استاد دانشگاه تهران

آیت الله دکتر سید مصطفی محقق داماد، استاد دانشگاه شهید بهشتی

حجت الاسلام والمسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه، دانشیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

دکتر ضیاء موحد، استاد مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

دکتر شهرام پازوکی، دانشیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

دکتر سید مسعود زمانی، استادیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

گفتنی است این نشست در سالن همایش های مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران به آدرس تهران، خیابان ولیعصر(عج)، خیابان نوفل لوشاتو، خیابان آراکلیان، پلاک 4 برگزار می گردد و حضور برای همه علاقه مندان آزاد است.