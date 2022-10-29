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۷ آبان ۱۴۰۱، ۱۵:۵۱

۳۰ آبان ماه برگزار می شود؛

فراخوان همایش بزرگداشت «روز جهانی فلسفه»

فراخوان همایش بزرگداشت «روز جهانی فلسفه»

بزرگداشت روز جهانی فلسفه با عنوان «فلسفه و اخلاق اجتماعی» در روز ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۱ به صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بزرگداشت روز جهانی فلسفه با عنوان «فلسفه و اخلاق اجتماعی»، در تاریخ سی‌ام آبان‌ماه ۱۴۰۱ به همت «مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران»، برگزار می‌شود.

در این راستا و به منظور برگزاری این همایش، از همه اساتید دغدغه‌مند در حوزه حکمت و فلسفه، دعوت می‌شود تا با ارسال چکیده سخنرانی علمی خویش تا تاریخ ۲۰ آبان، برای سخنرانی در این همایش علمی اعلام آمادگی نمایند.

علاقه مندان جهت ارسال چکیده سخنرانی می‌توانند با ایمیل Email: ghaffari@irip.ac.ir مکاتبه کنند.

این همایش ۳۰ آبان ماه در خیابان حضرت ولی عصر (عج) خیابان نوفل لوشاتو، کوچه آراکلیان، شماره ۴، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5619641

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