۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۹

روز جهانی فلسفه با اندیشه ایران، هویت ایرانی

همایش «اندیشه ایران، هویت ایرانی» به مناسبت روز فلسفه در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، همایش «اندیشه ایران، هویت ایرانی» به مناسبت روز جهانی فلسفه به همت مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار می‌شود.

حسین واله، شهرام پازوکی، اصغر دادبه، انشالله رحمتی، محمد بهشتی، محمدمهدی مجاهدی، بابک عالیخانی، احمد بستانی، رضا کوهکن و اسماعیل رادپور از سخنرانان این مراسم هستند

این‌نشست روز سه‌شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴، ساعت ۹ تا ۱۷ به نشانی تهران، خیابان ولیعصر، خیابان نوفل لوشاتو، خیابان آراکلیان، شماره ۴، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار می‌شود.

این مراسم به صورت برخط به نشانی https://www.skyroom.online/ch/irip/ph قابل پیگیری است.

سیده فاطمه سادات کیایی

