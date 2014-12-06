به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، با اعلام اسامی 10 نامزد نهایی دریافت جایزه جلوه های ویژه، به نظر می رسد دو فیلم علمی تخیلی «سحرگاه سیاره میمونها» و «محافظان کهکشان» به رقابتی تنگاتنگ با هم ادامه دهند.
با اعلام اسامی این 10 فیلم روشن شد «کاپیتان آمریکا: سرباز زمستانی»، «سحرگاه سیاره میمونها»، «گودزیلا»، «محافظان کهکشان»، «هابیت: نبرد پنج ارتش»، «بین ستارهای»، «شریر»، «شب در موزه: راز مقبره»، «تبدیل شوندگان: عصر انقراض» و «افراد ایکس: روزهای گذشته آینده» فیلم هایی هستند که به عنوان نامزد دریافت جایزه اسکار در بخش جلوههای تصویری انتخاب شدهاند.
این فهرست نهایی به انتخاب کمیته ویژه بخش جلوه های تصویری آکادمی اسکار انتخاب شده و همه اعضای این کمیته موظف هستند 10 دقیقه ویژه از هر یک از این فیلم ها را روز 10 ژانویه تماشا کنند و از این میان پنج فیلم را به مرحله آخر بفرستند.
اسامی نامزدهای نهایی اسکار در این بخش 15 ژانویه (25 دی) اعلام می شود.
در این میان راه نیافتن فیلم «نوح» و «اکسدوس: خدایان و شاهان» از شگفتی های این دوره است. هر دوی این فیلمها با اقتباس از کتاب مقدس ساخته شدهاند و جلوههای ویژه چون شکافته شدن دریای سرخ و سیل عظیم در آنها جای مهمی دارد.
«در جنگل» با بازی مریل استریپ و جانی دپ و «شکسته نشده» فیلم جدید ساخته شده توسط آنجلینا جولی نیز هر چند متکی به جلوههای تصویری ساخته نشدند، اما دارای عناصر قابل توجهی از جلوههای ویژه بودند.
این در حالی است که شماری از فیلمهای انیمیشن امسال مانند «قهرمان بزرگ 6» و «چگونه اژدهای خود را تربیت کنید 2» نیز دارای جلوههای تصویری چشمگیر و قابل توجهی هستند.
از سوی دیگر راه یافتن فیلم «شب در موزه: راز مقبره» به این فهرست نیز با تعجب روبه رو شده است، چون فیلم قبلی «شب در موزه» نتوانست به عنوان نامزد نهایی این جایزه انتخاب شود. با این حال این فیلم تاکنون موفق شده با پشت سر گذاشتن فیلم هایی چون «اسپایدرمن شگفتانگیز 2»، «لوسی» و «نوح» در مرحله اول، به مرحله نهایی راه یابد.
هشتاد و هفتمین دوره جوایز اسکار یکشنبه 22 فوریه (صبح دوشنبه 4 اسفند) در دالبی تیاتر در هالیوود اند هایلند برگزار میشود.
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