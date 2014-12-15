آتش بس مواضع اوکراین را تقویت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی،"پترو پوروشنکو" در ادامه سخنان خود گفت: برقراری "روز سکوت" کمک کرد تا نیروها بار دیگر تقویت شده و آمادگی رزمی خود را پیدا کنند.

رئیس جمهوری اوکراین همچنین خواستار انجام اقدامات بیشتر برای آزادی تمام زندانیان جنگی شده و از تمام ارگانهای ذیربط خواست تا از آزادی تمام زندانیان به محل سکونتشان تا شروع سال جدید میلادی اطمینان حاصل کنند.

پوروشنکو طرح‌هایی را برای اقدامات دفاعی در چهارم دسامبر معرفی کرد که مورد استقبال رهبران جمهوری‌های خودخوانده دونتسک و لوهانسک قرار گرفت.

"آندری لیسنکو" سخنگوی رسمی شورای دفاعی و امنیت ملی اوکراین اعلام کرد: هدف اصلی "روز سکوت" اجرای توافقات مینسک بود که طبق آن تسلیحات سنگین خارج می‌شود، زندانیان آزاد می‌شوند، مین‌ها پاکسازی‌ می‌شوند و خلع سلاح این منطقه آغاز می‌شود.