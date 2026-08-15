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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۰

انفجار در منطقه ایران‌پیما مهاباد؛ ۶ نفر مصدوم شدند

انفجار در منطقه ایران‌پیما مهاباد؛ ۶ نفر مصدوم شدند

ارومیه- رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی، از اعزام سریع آمبولانس‌های فوریت‌های پزشکی به دنبال وقوع انفجار در منطقه ایران‌پیما مهاباد خبر داد.

فرزین رضازاده در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه اظهار کرد: در پی اعلام وقوع انفجار در روز ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ در منطقه ایران‌پیما، بلافاصله پس از دریافت گزارش، آمبولانس‌های فوریت‌های پزشکی در سریع‌ترین زمان ممکن به محل حادثه اعزام شدند.

وی از اعزام سریع آمبولانس‌های فوریت‌های پزشکی به دنبال وقوع انفجار در منطقه ایران‌پیما مهاباد خبر داد و افزود: نیروهای اورژانس پس از حضور در محل، اقدامات لازم برای ارزیابی و ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی به مصدومان را در دستور کار قرار دادند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی آذربایجان غربی گفت: به گفته افراد حاضر، علت سانحه وجود منبع بنزین داخل منزل مسکونی بوده و تا این لحظه ۶ نفر مصدوم گزارش شده است و نیروهای فوریت‌های پزشکی پس از ارزیابی و ارائه خدمات درمانی تمامی مصدومان را به بیمارستان منتقل کردند.

کد مطلب 6917193

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