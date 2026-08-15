سیدمحمد مهاجرانی، نویسنده مجموعه‌کتاب «گره‌های تودرتو» در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره موضوع این مجموعه گفت: «گره‌های تودرتو» مجموعه چهار کتاب است که در همه این کتاب‌ها یک اتفاق مشابه می‌افتد و آن اتفاق تکرار می‌شود به این صورت که یک گره‌ای یا مشکلی ایجاد می‌شود و خودِ آن مشکل، منشأ مشکل دوم می‌شود. در واقع، مشکل دو تا یا دو برابر می‌شود. بعد مشکل دوبرابرشده، سه‌برابر می‌شود و تا آخر به همین شکل ادامه پیدا می‌کند؛ یعنی گره اول باعث گره دوم، گره سوم و چهارم می‌شود و گره‌های تودرتو در یک کار ایجاد می‌شود که اگر آن گره اول نبود این مشکلات اتفاق نمی‌افتاد.

او افزود: مثل کارت‌های دومینوست که کنار هم چیده‌ایم. وقتی ضربه می‌زنیم اولین کارت می‌افتد و باعث می‌شود دومی و سومی و چهارمی تا آخر بیفتد. این نکته وجه اشتراک این چهار جلد کتاب است و به همین خاطر، اسم مجموعه شده «گره‌های تودرتو».

این نویسنده درباره علت انتخاب این موضوع یا این سبک برای نگارش اثر خود بیان کرد: علت انتخاب این موضوع برای این مجموعه این بود که اکنون وقتی دوروبر خود را نگاه می‌کنیم می‌بینیم که خیلی از مشکلاتی که در زندگی ما هست - چه به‌عنوان یک فرد کودک و نوجوان یا بزرگ‌تر- از یک عصبانیت جزئی ریشه گرفته است. عصبانیت جزئی باعث می‌شود عصبانیت دوم شکل بگیرد. ابتدا فرد اولی عصبانی می‌شود و داد می‌زند سر نفر دوم و او هم عصبانی می‌شود و عقده‌هایش را سر یک فرد دیگری خالی می‌کند. او هم سر فرد دیگری و همین‌طور زنجیروار مثل آتشی که در یک جنگل می‌افتد و همه‌جا را می‌سوزاند، عصبانیت نیز این کار را می‌کند؛ یعنی همه در سوختن یکدیگر نقش دارند. مثال دیگر بخواهم بگویم مثلا بی‌نظمی. اولین بی‌نظمی باعث دومین و سومین بی‌نظمی می‌شود یا اولین دروغ باعث دروغ‌های بیشتر. در واقع، در این مجموعه می‌خواهیم به این نتیجه برسیم که یک مشکل کوچک گاهی باعث یک اتفاق بزرگ می‌شود.

مهاجرانی مخاطب این مجموعه را گروه سنی ب و ج دانست و گفت: این مجموعه برای دانش‌آموزان کلاس دوم ابتدایی که خیلی باهوش‌اند و کتاب‌خوان هم می‌تواند مناسب باشد؛ اما بیشتر برای چهارم و پنجم ابتدایی یا حداکثر ششم ابتدایی مناسب است. پس می‌توانیم بگوییم گروه سنی چهارم تا ششم ابتدایی مخاطبان اصلی هستند ولی دوم و سوم هم اگر کتاب‌خوان باشند می‌توانند این آثار را بخوانند و از آن بهره ببرند.

این نویسنده درباره پیوستگی یا استقلال موضوع کتاب‌ها از هم گفت: موضوع هر کتاب مستقل است و اگر هر شخصی فقط یک جلدش را بگیرد، مشکلی نیست. هیچ جلدی به جلدهای دیگر وابسته نیست. یک جلد درباره خشم است، یکی درباره دروغ‌گویی، یکی دیگر با موضوع حواس‌پرتی است و دیگری با موضوع عجله‌داشتن.

سیدمحمد مهاجرانی درخصوص تفاوت این مجموعه با سایر آثار تربیتی‌ای که تاکنون تألیف کرده است، توضیح داد: این مجموعه با سایر کارهای من که در این حوزه نوشته شده چند تفاوت دارد. یکی کوتاه‌بودن جملات و حجم کم مطلب است، دومی طنزآمیز بودن داستان‌هاست و دیگری تصویرسازی کاریکاتوریِ کتاب است که به همان فضای طنز آثار مرتبط است.

او در ادامه به یکی از ویژگی‌های درخور توجه کتاب اشاره و بیان کرد: خیلی از مشکلاتی که ما در زندگی از آن می‌نالیم و خیلی از سختی‌ها، دردسرها، مشکلات و معضلاتی که چه در جامعه ما یا در جامعه جهانی وجود دارد و مردم از آن‌ها گلایه می‌کنند و احساس شکست دارند و ناامید می‌شوند و غیره، به این دلیل است که صبر نداشته‌ایم. اگر کمی تأمل و دقت کنیم، معلوم می‌شود که خیلی راحت می‌توانستیم جلوی آن مشکل را بگیریم. این مسئله بیانگر همان ضرب‌المثل معروف است که «سرِ چشمه شاید گرفتن به بیل، چو پُر شد نه‌شاید گرفتن به پیل»؛ یعنی با یک بیل می‌شود جلوی یک جوی آب را گرفت ولی اگر نشد، دیگر از پیل باید استفاده کنیم. این مجموعه می‌خواهد به مخاطبانش بگوید که با یک کار خیلی ساده و جزئی مثل یک دقیقه صبر یا نوشتن حرفی مهم روی یک برگه کاغذ برای از یاد نبردن، می‌توان جلوی مشکلات بزرگ را گرفت. ان‌شالله این مجموعه برای مخاطبان و کودکان عزیز جذاب باشد.

گفتنی است، انتشارات جمال، مجموعه چهارجلدی «گره‌های تودرتو» به قلم سیدمحمد مهاجرانی و تصویرگری سام سلماسی را در جلدهای 24 صفحه‌ای مصور رنگی و بهای 190 هزار تومان برای کودکان بالای 9 سال منتشر کرده است.