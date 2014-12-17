به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینی عصر سهشنبه در جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان دشتی اظهار داشت: دولت تدبیر و امید توجه ویژهای به بخش سلامت دارد و تاکنون نیز گامهای خوبی در این زمینه برداشته است.
وی افزود: در سال جاری نیز در راستای نگاه دولت و استاندار بوشهر فرماندار شهرستان اعتبارات خوبی به بخش بهداشت و درمان اختصاص داده که نسبت به سالهای گذشته رشد خوبی داشته است.
وی همچنین بر ضرورت آگاهی بخشی مردم بر مسئله ایذر تاکید کرد و گفت: امروزه بیماری ایذر در جهان رو به افزایش است که باید دستگاههای متولی در سطح شهرستان بر آگاهی بخشی این موضوع از طریق مدارس و دانشگاهها اقدام کنند.
معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری دشتی خاطرنشان کرد: دستگاههای عضو کارگروه نسبت به مصوبات جلسه اهتمام ویژهای داشته باشند و در اسرع وقت این مصوبات را اجرایی کنند.
حسینی بیان کرد: اقدامات و هشدارهای بهداشتی را باید جدی گرفت و برای آن چه که سلامت مردم و جامعه را تهدید میکند راهکارهای مقابله اتخاذ و اجرا شود.
وی با اشاره به اینکه در حوزه سلامت برای نجات از تهدیدات پایبندی به اصول مقدس اسلام و ارزشهای اخلاقی ضروری است، بر تامین زیرساخت راهاندازی مرکز مشاورهای بیماریهای رفتاری در دشتی تاکید کرد.
ارائه خدمات رایگان چشمپزشکی و دندانپزشکی در دشتی
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتی نیز به خدمات ارائه شده توسط مرکز نورآوران سلامت در روستای زیارت ساحلی اشاره و اظهار داشت: تاکنون این مرکز به دو هزار و۵۶۰ نفر از مردم روستاهای این شهرستان خدمات چشم و دندان پزشکی ارائه داده اند.
دکتر اصغر بحرانی افزود: از این تعداد یک هزار و ۶۰۰ نفر در بخش چشم پزشکی مورد درمان قرار گرفته اند که ۲۳۰ نفر دچار آب مروارید بودهاند که ۹۵ نفر آن تاکنون تحت عمل جراحی توسط بهترین پزشکان قرار گرفته اند.
وی بیان کرد: خدمات ارائه شده به صورت رایگان است که توسط بهترین متخصصین چشم و دندان پزشکی صورت میگیرد و دارای برکات زیادی برای شهرستان است.
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتی از تلاشهای شهرداران شهرستان در راستای ارتقای بهداشت سلامت مردم تقدیر وتشکر کرد.
