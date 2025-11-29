به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر شنبه در بازدید از مرکز جامع خدمات سلامت شهید فاریابی شهر شنبه، از بخش‌های مختلف این مجموعه درمانی دیدن کرد و در جریان روند ارائه خدمات قرار گرفت.

فرماندار دشتی در این بازدید با قدردانی از تلاش‌های کادر درمان، اظهار کرد: ارائه خدمات مطلوب و رفتار همراه با احترام با مراجعان از مهم‌ترین عوامل افزایش رضایت‌مندی مردم است و باید همواره مورد توجه قرار گیرد.

وی با تأکید بر اهمیت پاسخگویی مناسب به ارباب‌رجوع، خواستار برنامه‌ریزی برای بهبود فرایندهای خدمت‌رسانی و ارتقای کیفیت ارائه خدمات در این مرکز شد.

فرماندار دشتی در ادامه برخی نیازها و مطالبات مرکز را نیز مورد بررسی قرار داد و قول پیگیری جهت رفع آنها را داد.