بوشهر- فرماندار دشتی بر ضرورت تکریم ارباب‌رجوع و ارتقای رضایت‌مندی مردم تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر شنبه در بازدید از مرکز جامع خدمات سلامت شهید فاریابی شهر شنبه، از بخش‌های مختلف این مجموعه درمانی دیدن کرد و در جریان روند ارائه خدمات قرار گرفت.

فرماندار دشتی در این بازدید با قدردانی از تلاش‌های کادر درمان، اظهار کرد: ارائه خدمات مطلوب و رفتار همراه با احترام با مراجعان از مهم‌ترین عوامل افزایش رضایت‌مندی مردم است و باید همواره مورد توجه قرار گیرد.

وی با تأکید بر اهمیت پاسخگویی مناسب به ارباب‌رجوع، خواستار برنامه‌ریزی برای بهبود فرایندهای خدمت‌رسانی و ارتقای کیفیت ارائه خدمات در این مرکز شد.

فرماندار دشتی در ادامه برخی نیازها و مطالبات مرکز را نیز مورد بررسی قرار داد و قول پیگیری جهت رفع آنها را داد.

