به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجتبي ملكي، پيش از ظهر چهارشنبه در گردهمايي ائمه جماعات مدارس يزد اظهار داشت: هر كدام از روحانيون و حوزويان در هر بخشي كه فعاليت مي كنند و اگر مولف يا خطيب، توليدكننده محصولات در فضاي مجازي و يا داراي منبر و محراب هستند، بايد ۳۰ درصد فعاليت هاي خود را به دانش آموزان اختصاص دهند.

وي با بيان اهميت كار براي نوجوانان و جوانان بيان كرد: اگر براي قشر نوجوان وقت بيشتري اختصاص دهيم، وضعيت فرهنگي، ‌ مذهبي و معنوي آينده جامعه رو به بهبود خواهد بود.

ملكي با اشاره به اينكه در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش نيز زيرساختهاي نظري و برنامه هاي مورد نياز پيش بيني شده است، عنوان كرد: بيش از ۴۳ درصد راهكارهاي اين سند ظرفيت همكاري با حوزه هاي علميه را دارد.

دبير ستاد همكاري حوزه علميه و وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه روحانيت بايد وارد مدارس و فعاليت هاي آنها شوند، تصريح كرد: حوزه به دنبال تصديگري در امور نيست زيرا براي كارهاي تعريف شده براي روحانيت نيز با كمبود روحاني مواجه هستيم به نحوي كه در اغلب مدارس با كمبود روحاني مواجه هستيم و بسياري از مدارس فاقد روحاني براي اقامه نماز هستند.

وي ادامه داد: حوزه به دنبال تربيت ديني و معنوي دانش آموزان است زيرا معتقد است اگر در جامعه اسلامي در تربيت ديني نقص و كاستي وجود دارد، تقصير آن بر عهده روحانيت است.

ملكي در بخش ديگري از سخنان خود خاطرنشان كرد: سند تحول بنيادين آموزش و پرورش خواستار تغيير رويكرد آموزش و پرورش است و رويكرد پيش بيني شده در اين سند، رويكرد تربيت محور است.

مشاور وزير آموزش و پرورش با بيان اينكه دانش آموزان ما در سالهاي اخير در زمينه علمي به جايگاه خوبي رسيده اند و در رشته هاي مخلتف حتي نانو و كامپيوتر در المپيادهاي جهاني درخشيده اند، عنوان كرد: اما متاسفانه در بعد تربيتي و مذهبي كار چندان قابل توجهي صورت نگرفته و حوزويان بايد در اين زمينه وارد عمل شوند.

وي تصريح كرد: روحاني بايد نماد و الگوي علمي اسلام و بانك اطلاعات مذهبي، دانش و مهارت باشد تا براي دانش آموزان الگو باشد و بتواند بر روي آنها كار تربيتي و فرهنگي انجام دهد.

يكي از روحانيون مدارس يزد نيز به نمايندگي از روحانيون مدارس استان در اين مراسم به تشريح مشكلات در مدارس پرداخت و اظهار داشت: يكي از مسائل مرتبط با برگزاري نماز در مدارس، فضاي نمازخانه هاست و متاسفانه در برخي مدارس، فضاي نمازخانه ها مناسب نيست به همين دليل دانش آموزان رغبتي به حضور در اين فضا و اقامه نماز در آن ندارند.

حجت الاسلام علي بحريني عنوان كرد: با مشكلات مالي كه در دولت وجود داشت، سرانه آموزشي مدارس قطع شده و سرانه نماز كه به ازاي هر دانش آموز هزار و ۷۰۰ تومان بود، نيز قطع شده در حالي كه مدير مي توانست با اين مبلغ اقدام به مناسب سازي نمازخانه، ‌ خريد فرش و ديگر نيازهاي فرهنگي نمازخانه ها كند اما اكنون قطع اين سرانه مشكلاتي را در مدارس ايجاد كرده است.

وي اظهار اميدواري كرد: مسئولان در آموزش و پرورش بتوانند مشكل سرانه را رفع كنند يا حداقل سرانه نماز مدارس را دوباره جاري كنند.

اين مراسم با حضور جمعي از روحانيون و ائمه جماعات مدارس استان يزد، امام جمعه و جمعي از مسئولان استان در سينما دانش آموز يزد برگزار شد.