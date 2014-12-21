به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه شعری به نام «دلقك و شاعر دربار» و دو مجموعه شعر طنز نیز به نام های «نشر اكاذیب» و «دكتربازی» شامل سروده های اسماعیل امینی به زودی روانه كتابفروشی‌ها می‌شود.

امینی درباره سبك شعری اش در این كتاب‌ها گفت: شیوه شعر طنز من با آنچه معمول است تفاوت دارد و زبان من به زبان شعر نزدیك تر است و كمتر مطبوعاتی است.

وی درباره موضوع این كتاب ها نیز اظهار كرد: از نظر موضوعی نیز این كتاب ها كمتر مباحث روز را در بر می گیرد و بیشتر شامل مضامینی است كه زمان ندارد و همیشگی است؛ مانند مسائل اخلاقی، اعتقادی و خصلت های انسانی.

این مدرس دانشگاه همچنین گفت: در روزگار ما طنز را غالبا از موضوعش می‌شناسند و به مهارت های شاعرانه و زبانی در اثر طنز توجه زیادی نمی‌شود؛ اما من از آنجا كه به فنون شاعری و بلاغت علاقه‌مندم، معتقدم از طریق امكانات زبانی نیز می‌توان به طنز رسید و سعی كرده ام آن را در اشعارم پیاده كنم.

امینی ادامه داد: در مجموعه «دلقك و شاعر دربار» نیز كه شامل اشعار غیرطنز است، بیشتر شعرها در قالب غزل و شعر نیمایی است كه قرار است به زودی از سوی انتشارات «شهرستان ادب» منتشر شود.