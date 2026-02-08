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۱۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۲۸

تعویض سریع شیرآلات، پایداری شبکه آب را تضمین کرد

تعویض سریع شیرآلات، پایداری شبکه آب را تضمین کرد

کرمانشاه - سرپرست امور آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه گفت: با وجود برودت هوا، اقدامات فنی لازم برای افزایش پایداری شبکه آبرسانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شد.

محمدمهدی سلطانیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای عملیات فنی در سطح شهرستان کرمانشاه، اظهار کرد: پرسنل حوزه تأسیسات و اجرائیات آبفا، پس از شناسایی نقاط حساس شبکه، نسبت به تعویض هشت دستگاه شیرآلات در سایزهای ۱۰۰ و ۱۵۰ میلی‌متر اقدام کردند.

وی افزود: این تجهیزات شامل سه دستگاه شیر قطع و وصل، چهار دستگاه شیر یک‌طرفه و یک دستگاه شیر هوا بوده که نقش مهمی در تنظیم فشار، کنترل جریان و جلوگیری از بروز تنش‌های احتمالی در شبکه آبرسانی ایفا می‌کند.

سرپرست امور آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: عملیات یادشده علی‌رغم شرایط نامساعد جوی و سرمای هوا، در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با تلاش مستمر نیروهای اجرائیات، بر روی خطوط انتقال چاه شماره ۲۲ ده‌پهن، چاه شماره ۳ بلوار طاق‌بستان، چاه روستای کبوده و چاه مجتمع سلیمانیه در روستای گاوپناه انجام شد.

سلطانیان با تأکید بر اهمیت این اقدامات گفت: تعویض به‌موقع شیرآلات فرسوده، علاوه بر افزایش پایداری شبکه توزیع آب، نقش مؤثری در پیشگیری از بروز حوادث ناگهانی، کاهش هدررفت آب و تداوم خدمات‌رسانی پایدار به شهروندان دارد.

وی در ادامه از تلاش‌های بی‌وقفه نیروهای بهره‌برداری و اجرائیات امور آبفا قدردانی کرد و افزود: آمادگی شبانه‌روزی این نیروها، به‌ویژه در شرایط بحرانی و فصل سرما، ضامن حفظ امنیت و استمرار تأمین آب شرب مشترکان است.

سرپرست امور آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه هدررفت آب، شکستگی شبکه یا انشعاب غیرمجاز، مراتب را از طریق سامانه ۱۲۲ حوادث و اتفاقات شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه اطلاع‌رسانی کنند تا در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.

کد مطلب 6742873

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