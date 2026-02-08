تعویض سریع شیرآلات، پایداری شبکه آب را تضمین کرد

محمدمهدی سلطانیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای عملیات فنی در سطح شهرستان کرمانشاه، اظهار کرد: پرسنل حوزه تأسیسات و اجرائیات آبفا، پس از شناسایی نقاط حساس شبکه، نسبت به تعویض هشت دستگاه شیرآلات در سایزهای ۱۰۰ و ۱۵۰ میلی‌متر اقدام کردند.

وی افزود: این تجهیزات شامل سه دستگاه شیر قطع و وصل، چهار دستگاه شیر یک‌طرفه و یک دستگاه شیر هوا بوده که نقش مهمی در تنظیم فشار، کنترل جریان و جلوگیری از بروز تنش‌های احتمالی در شبکه آبرسانی ایفا می‌کند.

سرپرست امور آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: عملیات یادشده علی‌رغم شرایط نامساعد جوی و سرمای هوا، در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با تلاش مستمر نیروهای اجرائیات، بر روی خطوط انتقال چاه شماره ۲۲ ده‌پهن، چاه شماره ۳ بلوار طاق‌بستان، چاه روستای کبوده و چاه مجتمع سلیمانیه در روستای گاوپناه انجام شد.

سلطانیان با تأکید بر اهمیت این اقدامات گفت: تعویض به‌موقع شیرآلات فرسوده، علاوه بر افزایش پایداری شبکه توزیع آب، نقش مؤثری در پیشگیری از بروز حوادث ناگهانی، کاهش هدررفت آب و تداوم خدمات‌رسانی پایدار به شهروندان دارد.

وی در ادامه از تلاش‌های بی‌وقفه نیروهای بهره‌برداری و اجرائیات امور آبفا قدردانی کرد و افزود: آمادگی شبانه‌روزی این نیروها، به‌ویژه در شرایط بحرانی و فصل سرما، ضامن حفظ امنیت و استمرار تأمین آب شرب مشترکان است.

سرپرست امور آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه هدررفت آب، شکستگی شبکه یا انشعاب غیرمجاز، مراتب را از طریق سامانه ۱۲۲ حوادث و اتفاقات شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه اطلاع‌رسانی کنند تا در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.