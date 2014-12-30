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۹ دی ۱۳۹۳، ۹:۵۸

حجت الاسلام سعیدی:

سران فتنه نیاز به محاکمه ندارند/حوادث عاشورا معلول خیانت خواص

سران فتنه نیاز به محاکمه ندارند/حوادث عاشورا معلول خیانت خواص

کرمان - نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: جرم و مجازات فتنه گران کاملا مشخص و روشن بوده و نیازی به محاکمه نیست و مجازاتی که برای آنها تعیین شده بسیار سبک تر از مجازات اصلی آنهاست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی سعیدی دوشنبه شب در جمع خبرنگاران با اشاره به فتنه ۸۸ گفت: بصیرت و آگاهی مردم و رقم خوردن حماسه ۹ دی ماه چشم فتنه را کور کرد.

وی ادامه داد: مردم در ۹ دی ماه طی حرکتی خودجوش نقشه های دشمنان را نقش بر آب کرده و به جهانیان نشان دادند حامی انقلاب و ارزش های والای نظام هستند.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به روش هایی که استکبار جهانی در گرجستان، اوکراین و شوری سابق اجرا کرده و به نتیجه رسیده بود، گفت: دشمن به دنبال اجرای این روش ها در ایران اسلامی بود و قصد داشت از این طریق انقلاب مخملی در کشور ایجاد کند.

وی از دیگر اهداف دشمنان را استحاله نظام و انقلاب دانست و اذعان داشت: ولایتمداری، هوشیاری و بصیرت مردم باعث شد که مردم بتوانند توطئه دشمنان را تشخیص داده و حضوری آگاهانه برای خلق حماسه ۹ دی ماه داشته باشند.

حجت الاسلام سعیدی ابراز داشت: یکی از ابزارهایی که دشمنان برای رسیدن به اهداف خود بکار گرفتند استفاده از عناصر بی بصیرت بود.

وی گفت: استکبار به دنبال این مساله بود که با استفاده از شور و هیجان ناشی از انتخابات و همچنین عناصر بی بصیرت نظام را مورد هدف قرار دهد.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: همواره وحدت یکی از عوامل شکست دشمنان بوده و به همین جهت است که استکبار به فکر تفرقه افکنی بین ملت ایران افتاد اما در حماسه ۹ دی مردم جلوه ای باشکوه از وحدت و همدلی خود را به جهانیان نشان دادند.

وی پیوند بین مردم و ارزش های انقلاب را از دیگر پیامدهای حماسه ۹ دی عنوان کرد و ادامه داد: در جریان فتنه و عاشورای سال ۸۸ به مقدسات توهین شد  که تحمل چنین رفتارها و هنجارشکنی هایی برای مردم ایران غیرقابل تحمل بود لذا به صحنه آمده و اعتراض خود به این هنجارشکنی ها را نشان دادند.

وفاداری و حمایت مردم از ولایت فقیه مهم ترین پیامد ۹ دی ماه

حجت الاسلام سعیدی وفاداری و حمایت مردم از ولایت فقیه را مهم ترین پیامد ۹ دی ماه دانست و افزود: بعد از حماسه ۹ دی ماه ثبات سیاسی و اقتصادی و آرامش به جامعه بازگشت.

وی با اشاره به اینکه جریان فتنه به جایگاه ایران در عرصه بین المللی ضربه وارد کرد، ادامه داد: فتنه ۸۸ سبب مشخص شدن خواص و ایجاد خط قرمز برای مردم در برابر ارزش ها شد.

حوادث عاشورا معلول خیانت خواص

این مسئول حوادث عاشورا سال ۸۸ را معلول خیانت خواص دانست و گفت: خواص در آن برهه زمانی به وظایف خود به درستی عمل نکردند و این باعث حیرت مردم شد.

حجت الاسلام سعیدی به مقایسه رفتار مردم در زمان رحلت پیامبر (ص) و زمان بروز جریان فتنه پرداخت و افزود: در زمان فتنه  افراد وفادار و انقلابی در مسیر رهبری حرکت کردند و افرادی مانند سران فتنه مخالفت کردند اما در این میان عده ای میدان داری کرده و به صراحت موضع خود را اعلام نکردند و در واقع رفتاری شبیه ابوموسی اشعری و اسامه بن زید را انجام دادند.

وی با اشاره به اینکه عده ای فکر می کردند که دعوا بر سر احمدی نژاد و موسوی است، گفت: این در حالی است که دعوا بین این دو فرد تنها یک هفته به طول انجامید و بعد از آن فتنه گران در برابر رهبر قرار گرفتند.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: مردم بعد از فرمایشات رهبر معظم انقلاب راه درست را تشخیص داده و به صحنه آمدند.

لطف رهبری مجازات سران فتنه را سبک تر کرده است

حجت الاسلام سعیدی عدم موضع گیری خواص در برابر جریان فتنه را حرکتی اشتباه دانست و افزود: فتنه گران در اثر رافت اسلامی و لطف رهبر معظم انقلاب به حضر محکوم شدند در حالی که مجازات آنها بسیار سنگین تر بود.

وی ادامه داد: در واقع جرم و مجازات فتنه گران کاملا مشخص و روشن بوده و نیازی به محاکمه نبود و مجازاتی که برای آنها تعیین شد بسیار سبک تر از مجازات اصلی آنهاست.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران نقلاب اسلامی بر لزوم هوشیاری و آگاهی مردم تاکید کرد و ابراز داشت: مردم باید در زمان انتخابات افرادی انقلابی و متدین را انقلاب کنند که بتوانند شجره طیبه را تقویت کنند.

وی با اشاره به جایگاه مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران گفت: رای و نظر مردم در اداره کشور تاثیر بسزایی دارد.

حجت الاسلام سعیدی با اشاره به جانفشانی های شهدا برای به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی ابراز داشت: امروز انقلاب یک امانت در دستان ملت ایران است و برماست که پاسدار ارزش های نظام و انقلاب باشیم و اجازه ندهیم دشمنان کوچکترین خدشه ای به ایران اسلامی وارد کنند.

وی بر لزوم ولایتمداری همگان تاکید کرد و گفت: برای اینکه بتوانیم در مسیر درست حرکت کنیم باید پیرو فرمایشات رهبری بوده و همواره به ویژه زمان های حساس باید پشتیبانی خود از ولایت فقیه را اعلام کنیم.

نقش تعیین کننده رهبری در مدیریت بحران فتنه

نماینده ولی فقیه در سپاه گفت: به برکت وجود رهبر معظم انقلاب دشمنان نتوانسته اند به اهداف شوم خود دست پیدا کنند و ایشان در مدیریت بحران حادثه سال ۸۸ نقشی بسیار تعیین کننده و حساس داشتند.

وی ادامه داد: دشمنان بعد از حماسه ۹ دی و مشاهده بصیرت و شعور بالای مردم ایران متوجه شدند که ملت ایران پای ارزش های انقلاب و نظام ایستاده اند و در این راه از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنند.

حجت الاسلام سعیدی تاکید کرد: دشمن امروز تاکتیک های خود علیه ایران را تغییر داده  و به جنگ نرم روی آورده اند و این امر آگاهی و هوشیاری مردم را می طلبد.

کد مطلب 2452225

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