سران فتنه نیاز به محاکمه ندارند/حوادث عاشورا معلول خیانت خواص

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی سعیدی دوشنبه شب در جمع خبرنگاران با اشاره به فتنه ۸۸ گفت: بصیرت و آگاهی مردم و رقم خوردن حماسه ۹ دی ماه چشم فتنه را کور کرد.

وی ادامه داد: مردم در ۹ دی ماه طی حرکتی خودجوش نقشه های دشمنان را نقش بر آب کرده و به جهانیان نشان دادند حامی انقلاب و ارزش های والای نظام هستند.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به روش هایی که استکبار جهانی در گرجستان، اوکراین و شوری سابق اجرا کرده و به نتیجه رسیده بود، گفت: دشمن به دنبال اجرای این روش ها در ایران اسلامی بود و قصد داشت از این طریق انقلاب مخملی در کشور ایجاد کند.

وی از دیگر اهداف دشمنان را استحاله نظام و انقلاب دانست و اذعان داشت: ولایتمداری، هوشیاری و بصیرت مردم باعث شد که مردم بتوانند توطئه دشمنان را تشخیص داده و حضوری آگاهانه برای خلق حماسه ۹ دی ماه داشته باشند.

حجت الاسلام سعیدی ابراز داشت: یکی از ابزارهایی که دشمنان برای رسیدن به اهداف خود بکار گرفتند استفاده از عناصر بی بصیرت بود.

وی گفت: استکبار به دنبال این مساله بود که با استفاده از شور و هیجان ناشی از انتخابات و همچنین عناصر بی بصیرت نظام را مورد هدف قرار دهد.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: همواره وحدت یکی از عوامل شکست دشمنان بوده و به همین جهت است که استکبار به فکر تفرقه افکنی بین ملت ایران افتاد اما در حماسه ۹ دی مردم جلوه ای باشکوه از وحدت و همدلی خود را به جهانیان نشان دادند.

وی پیوند بین مردم و ارزش های انقلاب را از دیگر پیامدهای حماسه ۹ دی عنوان کرد و ادامه داد: در جریان فتنه و عاشورای سال ۸۸ به مقدسات توهین شد که تحمل چنین رفتارها و هنجارشکنی هایی برای مردم ایران غیرقابل تحمل بود لذا به صحنه آمده و اعتراض خود به این هنجارشکنی ها را نشان دادند.

وفاداری و حمایت مردم از ولایت فقیه مهم ترین پیامد ۹ دی ماه

حجت الاسلام سعیدی وفاداری و حمایت مردم از ولایت فقیه را مهم ترین پیامد ۹ دی ماه دانست و افزود: بعد از حماسه ۹ دی ماه ثبات سیاسی و اقتصادی و آرامش به جامعه بازگشت.

وی با اشاره به اینکه جریان فتنه به جایگاه ایران در عرصه بین المللی ضربه وارد کرد، ادامه داد: فتنه ۸۸ سبب مشخص شدن خواص و ایجاد خط قرمز برای مردم در برابر ارزش ها شد.

حوادث عاشورا معلول خیانت خواص

این مسئول حوادث عاشورا سال ۸۸ را معلول خیانت خواص دانست و گفت: خواص در آن برهه زمانی به وظایف خود به درستی عمل نکردند و این باعث حیرت مردم شد.

حجت الاسلام سعیدی به مقایسه رفتار مردم در زمان رحلت پیامبر (ص) و زمان بروز جریان فتنه پرداخت و افزود: در زمان فتنه افراد وفادار و انقلابی در مسیر رهبری حرکت کردند و افرادی مانند سران فتنه مخالفت کردند اما در این میان عده ای میدان داری کرده و به صراحت موضع خود را اعلام نکردند و در واقع رفتاری شبیه ابوموسی اشعری و اسامه بن زید را انجام دادند.

وی با اشاره به اینکه عده ای فکر می کردند که دعوا بر سر احمدی نژاد و موسوی است، گفت: این در حالی است که دعوا بین این دو فرد تنها یک هفته به طول انجامید و بعد از آن فتنه گران در برابر رهبر قرار گرفتند.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: مردم بعد از فرمایشات رهبر معظم انقلاب راه درست را تشخیص داده و به صحنه آمدند.

لطف رهبری مجازات سران فتنه را سبک تر کرده است

حجت الاسلام سعیدی عدم موضع گیری خواص در برابر جریان فتنه را حرکتی اشتباه دانست و افزود: فتنه گران در اثر رافت اسلامی و لطف رهبر معظم انقلاب به حضر محکوم شدند در حالی که مجازات آنها بسیار سنگین تر بود.

وی ادامه داد: در واقع جرم و مجازات فتنه گران کاملا مشخص و روشن بوده و نیازی به محاکمه نبود و مجازاتی که برای آنها تعیین شد بسیار سبک تر از مجازات اصلی آنهاست.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران نقلاب اسلامی بر لزوم هوشیاری و آگاهی مردم تاکید کرد و ابراز داشت: مردم باید در زمان انتخابات افرادی انقلابی و متدین را انقلاب کنند که بتوانند شجره طیبه را تقویت کنند.

وی با اشاره به جایگاه مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران گفت: رای و نظر مردم در اداره کشور تاثیر بسزایی دارد.

حجت الاسلام سعیدی با اشاره به جانفشانی های شهدا برای به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی ابراز داشت: امروز انقلاب یک امانت در دستان ملت ایران است و برماست که پاسدار ارزش های نظام و انقلاب باشیم و اجازه ندهیم دشمنان کوچکترین خدشه ای به ایران اسلامی وارد کنند.

وی بر لزوم ولایتمداری همگان تاکید کرد و گفت: برای اینکه بتوانیم در مسیر درست حرکت کنیم باید پیرو فرمایشات رهبری بوده و همواره به ویژه زمان های حساس باید پشتیبانی خود از ولایت فقیه را اعلام کنیم.

نقش تعیین کننده رهبری در مدیریت بحران فتنه

نماینده ولی فقیه در سپاه گفت: به برکت وجود رهبر معظم انقلاب دشمنان نتوانسته اند به اهداف شوم خود دست پیدا کنند و ایشان در مدیریت بحران حادثه سال ۸۸ نقشی بسیار تعیین کننده و حساس داشتند.

وی ادامه داد: دشمنان بعد از حماسه ۹ دی و مشاهده بصیرت و شعور بالای مردم ایران متوجه شدند که ملت ایران پای ارزش های انقلاب و نظام ایستاده اند و در این راه از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنند.

حجت الاسلام سعیدی تاکید کرد: دشمن امروز تاکتیک های خود علیه ایران را تغییر داده و به جنگ نرم روی آورده اند و این امر آگاهی و هوشیاری مردم را می طلبد.