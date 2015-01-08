فاصله گرفتن از فرهنگ واقعی نماز موجب ناهنجاری در جامعه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اكرمی عصر پنجشنبه در آئین تجلیل از مروجان فرهنگ نماز در ادارات استان هرمزگان، عنوان كرد: پیاده سازی نظرات مقام معظم رهبری در امر نهادینه كردن فریضه نماز در جامعه باید از سوی مروجان فرهنگ نماز بعنوان نقشه راه در نظر گرفته شود.

معاون استاندار هرمزگان با اشاره به ویژگی های شخصیتی پیامبر عظیم الشأن اسلام (ص)، خاطر نشان كرد: حضرت محمد (ص) با اخلاق نیكو و جذابیت های رفتار حسنه اش توانست دین اسلام را به جامعه جاهلیت زمان خود كه عاری از فرهنگ مباحثه و منطق بود ، عرضه كند و مروجان این فریضه الهی می بایست با الگو برداری از شیوه رفتاری پیامبر (ص) ،فرهنگ نماز را در جامعه حاكم كنند.

وی افزود: به هر میزان كه جامعه اسلامی از فرهنگ واقعی نماز فاصله بگیرد، از طرفی به سوی پرتگاه ناامنی و ناهنجاری های اجتماعی گسیل می شود.

اكرمی با اشاره به نقش مدیران دستگاههای دولتی در ترویج فرهنگ نماز گفت: مدیران دستگاهها می بایست با حركت در مسیر معیار های جامعه اسلامی و ترویج فرهنگ نماز در ادارات به منظور رسیدن به جامعه ایده آل اسلامی پیشگام باشند.

این مقام مسئول در پایان با انتقاد از برگزاری برخی جلسات در هنگام برپایی نماز جماعت در ادارات تاكید كرد: از مدیران می خواهم در زمان برپایی نماز جماعت در ادارات خود جلسه برگزار نكنند.