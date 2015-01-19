۳۲ هزار واحد صنفی در استان فعالیت دارد/ انتقال صنوف آلاینده از بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی محمدی صبح دوشنبه در نشست شورای شهر بوشهر با اشاره به آمادگی سازمان صنعت، معدن و تجارت برای همکاری و هم‌فکری در زمینه زیباسازی شهری، اظهار داشت: یکی از مشکلات شهر بوشهر انتقال صنوف آلاینده است که در این راستا اقدامات مناسب صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه صنوف آلاینده مشکلات متعددی در سطح شهر دارند، اضافه کرد: این صنوف باید از سطح شهر به مکان دیگری منتقل شوند که برای انتقال این صنوف آماده و مصمم هستیم که در این راه همکاری مدیریت ارشد استان نیاز است.

مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر از فعالیت ۳۲ هزار واحد صنفی در استان خبر داد و افزود: هشت هزار واحد در مرکز استان مستقر است که باید برنامه‌ریزی مناسبی برای انتقال این واحدها صورت بگیرد.

وی اضافه کرد: حمایت از واحدهای صنعتی یکی از مصوبات سفر دولت به استان بوشهر بود که تسهیلات مناسبی برای پرداخت به این واحدها توسط هیئت دولت مصوب شد.

وجود ۳۶ واحد صنعتی بالای ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی در استان

حسینی محمدی با اشاره به وجود ۳۶ واحد صنعتی بالای ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی در استان بوشهر، گفت: این واحدها می‌توانند از ۳۳۰ میلیارد تومان تسهیلات برای تکمیل طرح‌های خود استفاده کنند.

وی نبود پایانه صادرات معدنی در استان بوشهر را به عنوان یکی دیگر از مشکلات این بخش ذکر کرد و افزود: در حالی که باید برداشت ۱۴ میلیون تن مواد معدنی را در استان داشته باشیم، این میزان هم اکنون هفت میلیون تن است.

مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر اضافه کرد: در استان بوشهر همواره شاهد وجود مشکلاتی در زمینه فروش خرما هستیم که بهمن‌ماه امسال یک واحد تولیدی و فرآوری خرما در استان راه‌اندازی می‌شود که این مشکلات را کاهش می‌دهد.

وی از دیگر مشکلات بخش صنعت و معدن و تجارت استان بوشهر به کمبود فروشگاه‌های بزرگ، عدم استفاده از مزیت‌های ته لنجی و نبود نیروی متخصص و ماهر اشاره کرد.