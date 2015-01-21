پروژه آرشیو الکترونیکی اسناد ثبت احوال خراسان شمالی پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علی زاهدی نیا صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اينكه مردم خراسان شمالي مراقب شناسنامه و سایر اسناد هویتی خود هستند، افزود: با توجه به گزارشات واصله شناسنامه های صادره ناشی از جعل در ۹ ماهه امسال نسبت به سال گذشته پنج درصد کاهش داشته است.

وي در ادامه در خصوص اقدامات ثبت احوال در زمينه ثبت الكترونيكي اسناد اظهار داشت: اداره کل ثبت احوال استان امروز با افتخار اعلام می کند که در فرایند ثبت احوال نوین کلیه ارائه خدمات حقوقی و سجلی شهروندان به صورت کاملا الکترونیکی صورت می پذیرد.

اين مسئول گفت: در راستای دولت الکترونیک و همگام با سیاستهای کلی سازمان ثبت احوال کشور پروژه آرشیو الکترونیکی اسناد در استان و اتصال آن به شبکه آرشیو الکترونیکی اسناد ثبت احوال کشور با موفقیت به پایان رسیده است.

به گفته وي در حال حاضر هرگونه خدمات سجلی از جمله صدور شناسنامه مکانیزه که در کمتر از ۱۰ دقیقه امکان پذیر بوده و همچنین ثبت وقایع ولادت و وفات و صدور خلاصه رونوشت وفات به متقاضی را در هر نقطه از کشور بدون مراجعه به اداره ثبت احوال محل صدورشناسنامه امکانپذیر است.

زاهدي نيا عنوان كرد: افزایش سرعت خدمات رسانی به مراجعین، افزایش طول عمر اسناد سجلی، جلوگیری از استهلاک و فرسودگی اسناد بر اثر استفاده های متعدد، ارائه کلیه خدمات سجلی در اداره محل سکونت بدون در نظر گرفتن محل صدور و محافظت و ایمنی اسناد در برابر بلایای طبیعی از جمله مزایای آرشیو الکترونیکی اسناد است.

وي همچنين صرفه جویی در وقت و زمان، کاهش هزینه های اداری، کاهش حجم مراجعات مردم، رضایت مندی و تکریم ارباب رجوع، کاهش هزینه های مربوط به بایگانی سنتی اسناد و افزایش ضریب امنیت اسناد سجلی از ديگر مزاياي اين آرشيو است.

اين مسئول در خصوص وجود دغدغه هاي بين افراد مبني براينكه خدشه ای به اطلاعات هویتی آنان در مراکز بخش خصوصی وارد شود تصريح كرد: با وجود اینکه کلیه مجوزهای لازم برای فعالیت دفاتر پیشخوان توسط اداره کل ثبت‌احوال صادر می‌شود و فرد مورد نظر دفاتر هم پس از طی مراحل استعلام و گزینش به عنوان کارشناس فنی ثبت‌احوال مشغول به‌کار می‌شود ولی همچنان به علت حساسیت موضوع، کنترل و نظارت دفاتر پیشخوان مرتبط با ثبت‌احوال به صورت مستمر توسط کارشناسان اداره کل صورت می پذیرد تا آسیبهای احتمالی به حداقل برسد.

وي گفت: همچنین در دفاتر پیشخوان فقط اطلاعات دریافت می‌شود، سپس این اطلاعات به اداره ثبت‌احوال ارسال شده و صدور شناسنامه پس از بررسی اطلاعات در اداره ثبت‌احوال صورت می‌گیرد و از طریق دفاتر پیشخوان به مردم تحویل داده می‌شود.

مديركل ثبت احوال خراسان شمالي در ادامه افزود: اين اداره كل با چالشهایی از جمله منابع اعتباری، عدم تکمیل کلیه پستهای سازمانی و ... مواجه است.

زاهدي نيا اظهار داشت: این چالشها و موانع عاملی برای کند شدن و یا توقف فعالیتهاي ثبت احوال استان نشده و کلیه پرسنل جهاد گونه در ارائه خدمت به مردم می کوشند.

وي اضافه کرد: اداره کل ثبت احوال خراسان شمالی برای تکمیل بانکهای اطلاعاتی سازمانها بر اساس شماره ملی و سایر اقلام شناسایی آمادگي كامل دارد.

مديركل ثبت احوال استان در خاتمه از كاهش ۲.۷ درصدي ولادت در سال جاري نسبت به پارسال، كاهش ۱۱ درصدي ازدواج و کاهش ۲.۹ درصدي طلاق در استان طي سال جاري نسبت به سال گذشته خبر داد.