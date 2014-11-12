نسبت جنسیتی در خراسان شمالی ۱۰۸ پسر به ۱۰۰ دختر است/ کاهش پنج درصدی ولادت

به گزارش خبرنگار مهر، علی زاهدی نیا صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: از ابتدای امسال تا پایان نیمه نخست سال ۱۱ هزار و ۲۳۸ واقعه تولد در شهرستان های هشت گانه خراسان شمالی به ثبت رسیده است.

وی اضافه کرد: از تعداد کل متولدین در شش ماهه نخست سال جاری پنج هزار و ۸۴۹ نوزاد پسر و پنج هزار و ۳۸۹ نوزاد نیز دختر بوده اند.

زاهدی نیا این تعداد را نشانگر نسبت جنسی ۱۰۸ به ۱۰۵ ذکر کرد و افزود: یعنی به ازای هر ۱۰۰ نوزاد دختر، ۱۰۸ نوزاد پسر در خراسان شمالی متولد شده اند.

وی تصریح کرد: از مجموع واقعه ولادت، تعداد ۹ هزار و ۹۳۱ ولادت با اعلام پدر، تعداد ۶۱۴ مورد با اعلام مادر و سایر ولادتها نیز با اعلام جد پدری و حضور مشترک پدر و مادر به ثبت رسیده اند.

زاهدی نیا اظهار داشت: واقعه ولادت در استان طی این مدت نسبت به مدت مشابه پارسال پنج درصد كاهش داشته است.

مدیركل ثبت احوال خراسان شمالی زاهدی نیا تعداد متولدین شهری و روستایی استان را در مدت مزبور به ترتیب شش هزار و ۸۰۸ و چهار هزار و ۴۳۰ نفر عنوان كرد.

وی با یادآوری این که در شش ماهه نخست سال گذشته ۱۰ هزار و ۱۸۴ واقعه تولد ثبت شده بود، افزود: در سال جاری بیش از ۹۹.۳ درصد از ولادت‌ها در مهلت قانونی ۱۵ روز به ثبت رسیدند که این شاخص نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹ دهم درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آمار اداره کل ثبت احوال خراسان شمالی این استان اکنون بیش از ۹۰۶ هزار نفر جمعیت دارد.