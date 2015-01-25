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۵ بهمن ۱۳۹۳، ۲۱:۰۹

ادامه وحشت و نگرانی صهیونیست ها از پاسخ تلافی جویانه مقاومت

ادامه وحشت و نگرانی صهیونیست ها از پاسخ تلافی جویانه مقاومت

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در اظهاراتی که نشان دهنده ادامه وحشت رژیم از پاسخ مقاومت به جنایت قنیطره است، از اعزام نظامیان صهیونیست به مناطق شمالی برای مقابله با اقدامات تلافی جویانه حزب الله خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز آو اسرائیل، «موشه یعلون» وزیر جنگ رژیم‌صهیونیستی از تقویت نیروهای این رژیم در مرزهای شمالی از بیم حملات تلافی جویانه ایران و حزب الله لبنان خبر داد.

وی که با رادیو ارتش این رژیم مصاحبه می کرد گفت:نیروهایمان را تقویت کرده‌ایم تا با عملی شدن تهدیداتی که آنجا صورت گرفته، مقابله کنیم.

یعلون مدعی شد: گنبد آهنین مستقر شده، نیروهای دیگری را هم به آنجا اعزام کرده‌ایم، تا اگر کسی خواست تهدیدی را عملی کند، بهای آن را نیز بپردازد.

وزیر جنگ رژیم اشغالگر قدس ادعا کرد: کسانی که مسئول خواهند بود، دولت‌ها، و خود سازمان‌ها در شمال خواهند بود.

اظهارات وی درباره مسئول شمرده شدن سازمان ها، دولت ها و نظام ها نوعی تهدید آشکار علیه حزب الله لبنان ، دولت این کشور و سوریه محسوب می شود.

کد مطلب 2473800
پیمان یزدانی

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