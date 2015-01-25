ادامه وحشت و نگرانی صهیونیست ها از پاسخ تلافی جویانه مقاومت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز آو اسرائیل، «موشه یعلون» وزیر جنگ رژیم‌صهیونیستی از تقویت نیروهای این رژیم در مرزهای شمالی از بیم حملات تلافی جویانه ایران و حزب الله لبنان خبر داد.

وی که با رادیو ارتش این رژیم مصاحبه می کرد گفت:نیروهایمان را تقویت کرده‌ایم تا با عملی شدن تهدیداتی که آنجا صورت گرفته، مقابله کنیم.

یعلون مدعی شد: گنبد آهنین مستقر شده، نیروهای دیگری را هم به آنجا اعزام کرده‌ایم، تا اگر کسی خواست تهدیدی را عملی کند، بهای آن را نیز بپردازد.

وزیر جنگ رژیم اشغالگر قدس ادعا کرد: کسانی که مسئول خواهند بود، دولت‌ها، و خود سازمان‌ها در شمال خواهند بود.

اظهارات وی درباره مسئول شمرده شدن سازمان ها، دولت ها و نظام ها نوعی تهدید آشکار علیه حزب الله لبنان ، دولت این کشور و سوریه محسوب می شود.