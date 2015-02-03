الزام دریافت سوابق تحصیلی برای دیپلمه های 84 به بعد/ثبت نام از 19 بهمن

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان مشمول اعمال سوابق تحصيلي متقاضي‌ ثبت‌ نام‌ و شركت‌ در آزمون‌ سراسري‌ براي‌ دوره‌هاي‌ روزانه‌، نوبت دوم (شبانه‌)، نيمه حضوري، مجازي، دانشگاه فرهنگيان و پرديس خودگردان دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالي‌، دانشگاه‌ پيام‌ نور و موسسات‌ آموزش‌ عالي‌ غيرانتفاعي‌ و غيردولتي‌ سال 1394 و نيز متقاضيان تحصيل در آن دسته از كد رشته هاي تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي كه پذيرش در رشته هاي مذكور بر اساس آزمون صورت مي پذيرد باید نسبت به دریافت سوابق تحصیلی خود اقدام کنند.

ثبت نام در آزمون سراسری سال 94 منحصراً در يك مرحله از تاريخ 19 تا 28 بهمن انجام مي شود.

داوطلبان متقاضي ثبت نام و شركت در آزمون‌ سراسري‌ سال‌ 1394 دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالي و دانشگاه آزاد اسلامي مشمول اعمال سوابق تحصيلي می توانند با مراجعه به سايت اينترنتي وزارت آموزش و پرورش به آدرس: http://dipcode.medu.ir براي دريافت كد سوابق تحصيلي (اطلاعات دانش‌آموزي براي داوطلبان مشمول احتساب سوابق تحصيلي، شامل ديپلمه‌هاي سال 1384 تا سال 93 با عنوان رشته هاي تحصيلي رياضي فيزيك، علوم تجربي، ادبيات و علوم انساني و علوم و معارف اسلامي) اقدام کنند. سايت مذكور درحال حاضر فعال است.

داوطلباني كه موفق به مشاهده و دريافت كد سوابق تحصيلي نمی شوند ضروري است از طريق سامانه (http://dipcode.medu.ir) مشكل خود را در رابطه با عدم مشاهده سوابق تحصيلي، به بصورت الكترونيكي به منطقه اخذ ديپلم خود اعلام کنند.

داوطلبان درصورت ضرورت مي‌توانند با مراجعه حضوري به اداره آموزش و پرورش منطقه اخذ ديپلم نسبت به رفع اشكال و دريافت كد سوابق تحصيلي خود اقدام کنند.

داوطلباني كه به هر دليل تا پايان مهلت ثبت‌نام، موفق به دريافت كد سوابق تحصيلي خود نشوند، به هيچ وجه امكان ثبت نام نخواهند داشت.