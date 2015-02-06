فراخوان مشمولان دیپلم و زیردیپلم

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان وظیفه عمومی ناجا ضمن فراخوان مشمولان غایب و غیرغایب متولد 1355 تا پایان دی ماه 1375 برای انجام خدمت دوره ضرورت، طی اطلاعیه ای اعلام كرد: تمامی مشمولان دیپلم و زیر دیپلم سال های مذكور كه برگ آماده به خدمت به تاریخ بهمن 93 دریافت كرده اند، می بایست در ساعت و محلی كه توسط سازمان وظیفه عمومی ناجا در برگ معرفی نامه مشمولان به مراكز آموزش نیروهای مسلح اعلام شده، حضور یابند.

مشمولان ساكن تهران بزرگ

تمامی مشمولان دیپلم و زیردیپلم غایب و غیر غایب که دارای برگ آماده به خدمت به تاریخ بهمن 93 هستند، می بایست راس ساعت 6 صبح روز یکشنبه 19 بهمن 93 به محل و مراکزی که توسط سازمان وظیفه عمومی ناجا در قالب برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش ابلاغ شده است حضور یابند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.

مشمولان ساكن سایر استان های کشور

تمامی مشمولان دیپلم و زیردیپلم غایب و غیر غایب که دارای برگه آماده به خدمت به تاریخ بهمن 93 است راس ساعت 7 صبح یکشنبه 19 بهمن 93 به معاونت وظیفه عمومی استان محل سکونت مراجعه تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.

عدم حضور به موقع در زمان و محل های تعیین شده غیبت محسوب می شود.

آن دسته از مشمولانی كه به هر دلیل تاكنون موفق به دریافت برگ معرفی نامه مشمولان به مراكز آموزش، نشده اند، می توانند به نزدیكترین دفتر خدمات الكترونیك انتظامی (پلیس+10) مراجعه و نسبت به دریافت برگ مذكور اقدام و بر اساس اطلاعات درج شده در آن اقدام کنند.